Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Samstag, 22. August Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gesucht wird eine Rettungsschwimmweste für Jugendlich e /Erwachsene . 078 820 19 34 Foto: Getty Images/iStockphoto

Zu verschenken

4 Alufelgen mit Pneu zu Opel Meriva 17 TD (WhatsApp oder SMS).

079 789 98 63

Kratzbaum, Farbe braun-grau, ca. 150 cm hoch, 3-stöckig. Sehr gut erhalten. Abzuholen in 3653.

079 772 51 30



Älterer masiver 6er-Kaninchenstall mit Kotschalen. Muss in Gondiswil abgeholt werden.

H 170cm. B 150cm. T 70cm.

077 446 55 96



Stabiles Regal mit 5 Tablaren, ca. H.1,75 x B. 70 x T 38. Auf Wunsch mit Foto.

079 103 66 72



Schöner weisser Schrank, H 180cm x B 30cm x T 34,5cm. Auch mit Foto.

079 103 66 72



Diverse Agaven Jungpflanzen. Müssen abgeholt werden in Bern.

076 559 28 70



Schöner Gartentisch weiss , 6 Pers. Länge 165 cm, Breite 105 cm.

079 102 04 11

Yoga-/Gymnastikmatte 153x56x0.4cm, grau, mit Tragriemen, abzuholen in Thun.

079 906 53 20

Luftwäscher Venta LW 14, für Räume bis 19 Quadratmeter. 24x27x30 cm. Abzuholen in 3322 Schönbühl. Nur WhatsApp.

076 761 18 11

3 Kinder-DVD-Filme: Dalmatiner, Wickie und die starken Männer, Happy Feet (alle freigegeben ohne Altersbeschränkung) , abzuholen in 3073.

079 155 18 04



ca. 30 Ordner (verschiedene Grössen und Farben), gebraucht - guter Zustand, abzuholen in 3073.

079 155 18 04



2 Badetücher Winnie Pooh (einmal rosa, einmal hellblau), gebraucht, abzuholen in 3073.

079 155 18 04

Firstzelt (Baumwolle). Abzuholen in 3400 Burgdorf.

079 751 24 89



Ausziehbares Bettsofa, Stoff blau/weiss (Foto vorhanden) .L:190cm, T:83cm, H:83cm, Sitzfläche 55x190, Liegefläche 110x190cm. Abzuholen in Zollikofen.

031 921 62 56

Doppelbett Rahmen und Füsse weiss, Masse: 180 x 200cm, ohne Matratzen! Abzuholen in Zollikofen.

031 921 62 56

Gratis gesucht

Benzinrasenmäher Radantrieb, Rasentrimmer. 079 603 29 28



Alter Kehrichtkübel «Ochsner» oder offener Blechkübel.

079 396 68 72

Milchkanne für Deko.

079 714 82 26

Hörgerätebatterien Nr. 10; Hand-Luftpumpe (bzw. Aufsätze) für Luftbett und -matratze; funktionierendes Smartphone/iPad. Nur Whatsapp/SMS.

076 530 56 92

E-Bike.

078 401 22 55

Töff oder Scooter, 125/250, bitte SMS.

076 749 45 44

Rettungsschwimmweste Jugendliche/Erwachsene.

078 820 19 34

Einen schwarzen Frack Grösse circa 52.079 657 93 39

Diverses

Ich habe meinen Verlobungsring (golden mit Steinen rundherum) vor der Drogerie in Adelboden verloren. Der Ring bedeutet mir die Welt. Finderlohn.

079 346 03 27