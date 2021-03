Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Samstag, 20. März Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: «Raclette-Ofen (funktionierend, kann aber alt sein). 076 439 34 88» Foto: Getty Images/iStockphoto

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Einfach den Aufruf erstellen mit Hilfe dieses Formulars. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Zu verschenken

Bodenstehender Garderobenständer Duplo von Mitab, Schweden, 165 cm, Metall, schwarz (3360).

079 336 03 83

Kindersitz/Laufhilfe «Chicco», weiss mit Rollen.

031 889 03 18



12 Bananenschachteln. Kontakt bitte nur per SMS/WhatsApp.

079 645 77 62

Bertelsmann Lexikothek 15 Bände.079 562 17 08



1 Multifunktionsdrucker Canon MX 475.079 656 60 98

Spiegelkleiderschrank 201 x 100 x 60 in Thun.

079 649 71 12

Vorhänge, weiss 39 x 39 cm zum aufhängen, Aufhängvorrichtung, Holzstäbli und Halter dazu .

079 341 42 53



Zwei intakte Kaninchengitter für den Garten und eine intakte Badewanne. Abzuholen in 3380 . Nur SMS bitte.076 389 92 00

Jahrbuch Oberaargau 1960-2000.

079 652 83 35

Schibetisch zu Incafräse, abzuholen in 3615.

079 465 36 28

Bett «Sälkt» von Ikea, weiss, gekauft Herbst 2018, nie benutzt. 90 x 200. Ohne Matratze. Abzuholen in 3294 Büren an der Aare.079 251 43 20

Gratis gesucht

Funktionierender Hometrainer.

076 666 06 50

Sigg Waffeleisen.

076 466 30 67

Swing Brustpumpe von Medela. Oder sonst starke Brustpumpe.

076 577 34 14

Wolle und verschieden farbige Fächtli, nur SMS.

079 283 62 19

Handorgel, Blechgiesskanne, wird abgeholt

079 334 03 88

Einkochtopf/automat Weck oder ähnlich.

079 466 21 25

Air Fryer, wird abgeholt.

079 582 78 57

1/4 Cello gesucht.

078 860 00 62

Headset iPhone 7.

078 860 00 62

Gut erhaltenes Fahrgestell zu Kinderwagen der Marke "Bébé Confort".

078 807 58 02

Raclette-Ofen (funktionierend, kann aber alt sein).

076 439 34 88

Grosi sucht Kinderwagen und Autositz für Grosskind.

079 665 19 30

Hörspiele und Bücher von «die drei Fragezeichen ???». Nur SMS.

078 760 27 97

Suche Blu-ray-Player.

078 860 00 62

Wer braucht Platz und lässt seine Woodwalkers-Bücher weiterziehen? Die Kinder würden sich freuen! Bitte nur WhatsApp oder SMS.

076 592 59 58

Taschenuhr für üsi Grossbuebe.

079 674 11 20

Für Verein grosse Gastropfanne.

079 603 29 28

Gut erhaltener Tisch und 4 Stühle für Balkon.

079 251 43 20

Meine Mutter strickt Socken für Kinder in armen Länder und sucht dafür Wollresten. Bitte nur SMS.

079 688 61 68

Weidetreicheln.

079 649 62 91