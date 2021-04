Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Samstag, 17. April Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: «G uterhaltene H a ndorgel . 079 518 83 81 » Foto: Getty Images

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Einfach den Aufruf erstellen mit Hilfe dieses Formulars. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Zu verschenken

Wedelebock (Metall, schwarz) zum Abholen in Koppigen.

079 256 43 33

Liegestuhl wetterfest.

079 483 51 17

Eichen Holztisch 90/140 ausziehbar und 6 Stühle.

079 659 48 54

(Wagenrad)-Nabenlampe, 70 cm hoch, Schirmdurchmesser 40 cm, in 3052.079 267 90 53



Weisser, grosser Schreibtisch in 3088 (nur SMS).

077 413 40 50

Märklin-Jahres-Videos 1994-2002 und Märklin-Jahres-DVDs 2003 bis 2007.

031 859 09 96

Rollerblades Grössenverstellbar je 1 Paar 30-33 + 34-37. Schlittschuhe 29-32 viele Plüschtiere grosse und kleine abholen in Kirchdorf.079 382 08 82

Sandkasten 1.80/1.80 leicht defekt.

079 740 09 02

Handrasenmäher, muss in 3506 abgeholt werden.

031 711 30 70

Klapphandy «Nokia 2720 flip» mit grossen Tasten. 20 Monaten Garantie. Nur SMS.

079 715 01 44



2 Bücher von Tiptoi. Bauernhof und Feuerwehr. Leicht defekt bei den Ringli in der Buchmitte, funktionieren aber einwandfrei.

079 502 86 71

Elektro Putzmaschine Haaga Edition 45 Mit Aufladegerät und Wandhalter für ihren Hausplatz.

079 694 93 79

Pendel–Garagentor mit Blechverkleidung sehr guter Zustand. Für Lichtmass (B x H) 238 x 200 cm. Kann ab 22.04.2021 abgeholt werden.

032 665 37 49

Gratis gesucht

Guterhaltene Handorgel.

079 518 83 81

Militärsachen, Rucksack, Bajonett, Säbel oder sonstiges ausser Uniform.

079 362 82 72

Guterhaltene Musikinstrumente.

031 859 20 91

Trettraktor, gut erhalten und funktionstüchtig.

079 300 86 44



DVD: Messies - das schöne Chaos.

079 582 78 57

Schwimmweste mit oder ohne Kragen für ca. 50-60 kg Person. Eine ausziehbare Teleskop-Leiter von ca. 50 cm - 250 cm.

076 505 84 67

Gartentisch gesucht, in Umgebung Thun, Grösse bis max. 160 cm, Tiefe max. 80 cm.

079 313 59 68

Für unsere zwei Enkelkinder: ein PC komplett zum lernen und spielen, wenn möglich mit Windows 10.

079 467 11 15

Mofa/Töffli Zustand egal.

078 905 23 48

Versilbertes Besteck und Zinnkrug Becher, Abholung.

079 290 09 88

Für meine Enkel Musikinstrumente (Alles was bespielbar ist).

079 243 67 83



Alte Blech Giesskanne und Zuber.

079 243 67 83



Antiker Küchenschrank, evtl. zum Ablaugen.

079 564 62 18

Fehler gefunden?Jetzt melden.