Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Samstag, 12. Dezember Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: «Modelleisenbahn». 0 79 884 44 53 Getty Images/iStockphoto

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Einfach den Aufruf erstellen mit Hilfe dieses Formulars. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Zu verschenken

Altes Bäbi-Wägeli mit Verdeck, geeignet zum Beispiel für Laientheater, abzuholen in Langenthal. WhatsApp-Nachricht. 078 660 10 13

Christbaumschmuck, alles in Blau. Kugeln, Kerzenhalter, Holzfiguren, etc. Abzuholen in Schönbühl. Bitte SMS senden.

078 605 72 46

Matratze, Grösse 210 mal 80 cm, neuwertig.

076 372 69 41

Bild von P. Bergmann «Allmendinger Allee», 113x86 cm.

078 894 60 06

Spiegelschrank 150 cm, Waschtisch, 2 Lavabo beige, Duschtrennwand, alles in gutem Zustand.

079 311 08 44

Kinderbett 140×70 cm, in 3513. 031 701 22 48

2 Skihelme, Marke Giro, für Erwachsene, grau/silber. 031 911 60 66

Altes Spinnrad.

033 681 02 22

Wimpel, Wandbehang und Abzeichen vom SC Langnau und europäischen Spitzenklubs im Eishockey aus den 70er-Jahren. Nur SMS. 079 355 2218

Christbaumschmuck, Christb.-Kugeln, div. kleine Schmuckstücketeile. 033 822 14 01

Laufgitter von Geuther. Leider fehlen die Metallhaken, um den Boden zu halten. Abholen in 2542, nur SMS.

076 308 02 43

50 alte Musikkassetten und 20 CDs (Schlager und Unterhaltung) sowie ein Ausziehholztisch (max. 2 Meter).

079 705 14 51

Gratis gesucht

Kindersitz aus Holz für auf Davoserschlitten. SMS oder WhatsApp.

079 663 80 65

Rennvelo zum Aufbereiten.

079 743 67 24

Altes, aber fahrtüchtiges Damenvelo für Fahrten an den Bahnhof.

079 485 57 74

6-8 grosse Obstharassen, Nähe Kirchberg/Burgdorf.

076 564 29 06

Modäujsebahne, ha ahv u zit. 079 884 44 53

Winzige Alphütte, die sonst nur leer steht. Bitte SMS.

076 749 45 44

Deckel zu alter Fahrradklingel, Durchmesser 55mm, Raum Bern.

079 710 35 39

Langlaufschuh (Skating), Grösse zwischen 43.5 und 44.5, wird abgeholt (bitte SMS).

077 457 20 83

Warme Winterkleider, Damengrösse Hosen 54 , oben 58/6. Bin im Rollstuhl.

076 738 73 23

Weisse Wolle für Stricknadeln 4 und weisse Socken, um Schneemänner zu basteln.

076 738 73 23

Teleskopschere kombinierbar mit Motorsäge.

079 467 12 72

Jura-Brezeleisen.

076 527 42 88

15 Coop-Sammelmarken «Let it snow», biete 20 Migros-Sticker/Murmeln.

079 743 46 00

Altes Holzstativ für Deko.

079 396 68 72

Hotelgutschein.

078 401 22 55