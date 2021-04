Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Samstag, 10. April Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: « Tischtennistisch für W G. 079 460 17 47 » Foto: Getty Images/iStockphoto

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Einfach den Aufruf erstellen mit Hilfe dieses Formulars. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Zu verschenken

Schöner blauer Konfirmationsanzug Veston und Hose mit Wildlederschuhen, 1 x getragen, für jungen Mann ca. 170 cm. Nur SMS.

079 734 52 62

Hunde-Fahrradanhänger.

079 937 85 04

Schaumstoffmatratze 90 x 200 x 10. Guter Zustand. Bezug abnehmbar. Nichtraucherhaushalt. Abzuholen in Kehrsatz.

078 820 19 34

Schönes Bett, ohne Lattenrost und Matratze, aber mit zwei passenden Nachtischen abzugeben. Masse: 189 cm breit und 205 lang. 079 843 71 74



LCD Digital Colour TV Sony, 40 Zoll, 13-jährig, in gutem Zustand. Muss abgeholt werden in Thun.

079 719 12 78

Stehtafel von Eichhorn für Kinder zum Zeichnen bzw. Schreiben auf der Wendeseite. Ca. 1.1 m hoch.

079 502 86 71



.4 Bücher, Glückwünsche, Reime, und Festgedichte. Abzuholen in 3672. 3 neue Ordner, 1 Bundesordner hellgrau, 1 dunkelgelber mit Bild, 1 Ordner mit Kühen auf grünem Grund.

031 771 13 66



1 Strickliesel ungebraucht mit Anleitung für tolle Ideen. abzuholen in 3672.

031 771 13 66

Immer Grün Nr. 1 und 2 von Betty Bossi.

076 502 99 20

Panini Hefte Football Nationalliga A-B, 1 x 1994/1 x 1995, bitte nur SMS.

079 762 54 46



Blaue Wasserfässer in Wolfisberg. Bitte SMS.

079 228 91 32

Ein Wedelebock (Metall schwarz ). Bauhölzern in Koppigen.

079 265 43 33



6 Eternit Blumenkistchen Braun 80 cm. Abzuholen in 3427.

079 218 69 61

Pferdemist, super für Garten, Hochbeete, Rosen etc. Der Mist ist in Säcke à ca. 50 Liter abgefüllt. Standort Beatenberg

079 459 07 09



Hohner Handorgel, kann in 3076 abgeholt werden.

079 467 18 38



Violetter Schemel aus Bébé-Fachgeschäft.

079 502 86 71

Hauszelt: 2 Schlafzimmer (2+3 Plätze), 1 Aufenthaltsraum, Vordach. Metallstangen. Stoff aus Baumwolle. Kann impregniert werden. SMS oder Whatsapp. Foto anfragen.

077 413 50 86

Bett 90 x 200 cm, mit Inhalt, Kopf- und Fussteil verstellbar. Foto per WhatsApp. Abzuholen in Münchenbuchsee.

079 567 22 25

Gugelmann-Klösch Bettwäsche zu verschenken 135 x 170 cm, und diverse Tischtücher.

079 341 42 53



Gut erhaltene, robuste Bettzeugkiste auf Rollen für unters Bett. Masse: B: 106 cm, L: 116 cm, H: 18 cm. Abzuholen in 3011 Bern.

079 443 68 01

Benzin Rasenmäher funktionstüchtig.

077 405 07 91



1 leeres Panini Album UEFA Euro 2020.

079 434 17 83



3 ältere Rollbretter, verschiedene Modelle, guter Zustand, abzuholen in Kehrsatz.

078 820 19 34

Esstisch aus Glas: 160 / 200 x 80 x 75 cm.

079 743 53 35

Gartentisch rund, Farbe weiss. Durchmesser 120 cm. abklappbar.

034 413 06 15

Viele Klaviernoten: Klassisch, Schlager etc. Viele Gesangsbüchlein: Jodel, Frauen-, Gemischten- und Männerchor. SMS/Whatsapp.

076 343 17 62

Gratis gesucht

Versilbertes Besteck und Zinnkrug Becher Abholung.

079 290 09 88

Wer hat mir ein Puch Maxi welches nicht mehr gebraucht wird?

079 817 75 56

Herrenfahrrad, guter Zustand, für Fahrt zum Bahnhof, Umgebung Steffisburg.

079 598 82 89

Gravitrax - Spielteile.

078 820 19 34

Suche eine Follow-Me Tandemkupplung, bitte nur SMS.

076 481 13 82

Grosser Kühlschrank kombiniert mit Gefrierschrank.

079 467 12 72

Mädchen Sommersachen 122 128. Teekanne mit Einsatz für offenen Tee. Nähmaschine. 076 738 73 23

Globibücher, Petzibücher, Papa Moll und Wissensbücher für Kinder. Bitte SMS.

079 830 04 19

Sigg Bretzel- und Waffeleisen.

079 646 31 84

Karl Jauslin: Bilder zur Schweizergeschichte.

077 433 27 36

Murmelispiel, Raum Oberaargau.

079 665 34 62

Pasta-Aufsatz (Nudel oder Röhrenteigwaren) zu meiner Kitchenaid-Küchenmaschine.

079 751 63 79

Holzbalken, ca. 30 x 20 cm. Minimum 100 cm lang. Nur SMS.079 263 17 70

Chicco D’Oro Punkte.

077 508 27 07

Brezelieisen auch defekt. Abholung.

079 290 09 88

Bücher: Globi bei den Indianern / Globi im Circus.

079 545 64 28

Dahlienstöcke.

079 731 91 04

Einen schwarzen Chüjermutz.

079 747 45 79

Trampolin mit Seitenwänden. Durchmesser ca. 3 m.

076 547 91 91



Ein altes Nähkästli zum Aufklappen mit 2 oder 3 Etagen. Raum Langnau/Sumiswald.

079 446 25 52

Werkstattbuch über Dachsteuerung bei Peugeot 206 cc. Jahrgang 2006. Nur SMS.

079 622 02 96

Taschenbücher (Keine Kriminal- Wildwestromane) für eine ältere Frau im Altersheim. Bitte SMS.

079 228 91 32

Gut erhaltenes Bretzeleisen Jura Typ 141.

079 415 54 70

Tischtennistisch für WG.

079 460 17 47

Laufgitter für mein Grosskind. Wenn möglich höhenverstellbar.

079 665 19 30

Weinholzkistchen, Raum Emmental.

077 405 07 91

Kinder / Baby Kleider Grösse 56 bis 92. Wenn möglich bitte SMS.079 717 43 33

Stoffservietten Weiss, Crème oder Altrosa.

079 747 45 79

Benzin-Rasenmäher.

079 737 94 52





Fehler gefunden?Jetzt melden.