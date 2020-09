Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Mittwoch, 9. September Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Einfach den Aufruf erstellen mit Hilfe dieses Formulars. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Zu verschenken

2 Bico-Matratzen mit waschbarem Reissverschlussüberzug. 90 x 200 cm medium, neuwertig. Zum Abholen in Langnau.

034 402 53 53

In 3806 zwei Türschilder mit Text: «Die besten Parties enden in der Küche» & «Wish it dream it do it».

077 404 51 04

11 x Zeitschriften Bloom`s, Jahrg. 2002 - 2009.

077 418 34 88

Kinder-Videokassetten. Viele verschiedene.

077 405 67 04

Druckerpatronen für HP Officejet Pro 6960/6970. Gelb, rot, schwarz und blau. Foto vorhanden.

032 665 28 58

Gratis gesucht

Nokia 301, da mein altes kaputt gegangen ist.

079 289 63 58

Für Tagesschule im Seeland: Playmobil und Lego.

079 259 01 71

Buch: Malerisches altes Europa.

079 568 15 81

Boxsack für unsere Tochter (12). Wird abgeholt. Raum 3400. Nur SMS.

079 688 10 53

Schöner Tisch mit Eckbank, Grösse ca. 90 x 160 cm (Tisch).

079 622 48 90

CD Gnad von ozwöi.

079 622 48 90

Apfelpflücker ca. 3 m lang und ein Kupfer-Kessel (für Galgen-Grill), Region Worb.

079 444 73 77

Grössere Vasen aus Blech.

079 816 62 30

Revox-Tonband und Spulen.

076 373 53 53

Freestyle Trotti / Stuntscooter.

079 300 42 65

Basisstation für Maxi Cosi.

079 663 80 65

Leiterwägeli.

031 371 91 81

Karabinerhaken (2-3-cm) und D-Ringe für Hundeleinen für Tierheime.

079 243 86 52

Latzhose, Gr. 170/176. Farbe egal, für Schnupperlehre. Damenwesten, Grösse 56 bis 60.

079 312 37 23