Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Mittwoch 28. Oktober Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: Outdoor-Lichterketten. Raum Thun. Bitte nur SMS. 079 295 82 72 outdoor string lights hanging on a line in backyard Foto: Getty Images/iStockphoto

Zu veschenken

Luftbefeuchter Chalet Mio Star mit 2 neuen Filtern sowie neuem Ionic Silver Cube. Abzuholen in Thun.

079 513 35 90

Tisch, helles u. dunkles Echtholz. 90 x 90, 45 Höhe. Raum Wabern.

079 565 86 92

Christbaumständer (Glas, Original Bülach) in Lyss, nur SMS.

079 360 14 94

Ruhesessel ohne Motor mi sep. Beinhocker, massiver Holzsockel, Raum Oberaargau, muss abgeholt werden.

077 431 95 42

Elektr. Schreibmaschine, M-Office DW110, funktionstüchtig, abzuholen in Münsingen.

031 721 01 69

2 Lattenroste, Bico-Flex, 3fach verstellbar, 90 x 200, abzuholen in 3612.

079 598 82 89

Alte Damenschlittschuhe, weiss zur Dekoration geeignet.

077 520 14 92

3 Büchlein, Liedli für die Chline von Edwin Kunz von 1926, 1927, 1930 sowie Gottfreid Tritten, Gestaltende Kinderhände, 1961.

079 907 96 01

Beton-Gartenplatten: 50 x 50 x 5 1- 25.

079 922 02 97

Umzugs- und Bananenkisten.

079 714 08 62



Gratis gesucht

Quitten und Äpfel.

079 731 49 26



Altes Holz-Bockleiterli, H. circa 150 cm.

079 799 55 56

Fadenspüli mit Kartonkern, ganz oder wenig gebraucht, Umgebung Thun.

079 424 30 82

Induktionskochplatte.

079 622 48 90



wo stehen ein granatapfelbaum und kakibaum, der ein neues zuhause braucht? gerne per sms kontakt.

079 124 67 05

Outdoor-Lichterketten. Raum Thun. Bitte nur SMS.

079 295 82 72

Verschiedene Zinnsachen: Krüge, Becher, etc.

079 290 09 88

Gusseisentopf zum Brot backen.

079 285 92 02

Diverses

Verloren: Handy huawei, 26. 10. 20 im 9er Tram Bahnhof Bern nach Wabern, um 6.52 Uhr.

079 415 78 00