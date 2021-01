Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Mittwoch, 27. Januar Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick. Sarina Keller

Gratis gesucht: Holzbänkli für in die Pflanzig, darf alt sein. Danke für SMS. 079 683 16 64 Foto Getty Images/EyeEm

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Einfach den Aufruf erstellen mit Hilfe dieses Formulars. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Zu verschenken

Bettsofa rot mit Bettzeugkasten, wenig gebraucht. Muss abgeholt werden.

079 731 22 39



2 alte Triptrap, original Stokke, 1x mit Bügel, Kinderbett mit Inhalt, grosses Familienzelt (20-jährig), nur Whatsapp.

079 482 33 21

Tiefkühlschrank «Liebherr» mit 5 Schubladen, Display defekt, funktioniert aber tadellos, nur Whatsapp.

079 482 33 21



Alter Palettenwagen, funktionstüchtig

077 460 86 40



Eine Menge Kaffeerahmdeckeli. Zum Teil sortiert.

079 293 46 21

Bett mit Matratze und Nachttisch: 140 x 190 cm, abzuholen in Langnau, bitte nur SMS.

079 440 46 83

Handorgel Hohner, weitere Details und Fotos per SMS erhältlich.

079 538 14 01

Gotthelf Bücher, 50er-Jahre, Anne Bäbi Jowäger, Ueli der Knecht/Pächter, Käserei in der Vehfreude.

034 431 16 58

Sony DVD Recorder inkl. Fernbedienung und Bedienungsanleitung. Tel. ab 9 Uhr

031 859 49 53

Italienische Literatur in Originalsprache, TB und gebundene Bücher. In Thun.

079 241 62 31

Gratis gesucht

Einen grösseren und einen kleineren Kühlschrank mit Gefrierfach.

079 467 12 72

2 grosse Behälter (z.B. blaue Fässer etc.) zum Regenwasser auffangen. Danke. SMS oder Whatsapp

079 890 81 15

Milchkanne oder alter Blechzuber für Deko.

079 396 68 72

Jura-Brezeleisen.

0765274288

Buch: Nepal Klinik von Th. Hale.

079 208 20 12

bernina-nähmaschine.

079 504 37 42

Geschirrspüler, Einbau CH-Norm, 55 cm. In gutem Zustand, voll funktionstüchtig. Wird sehr dankbar abgeholt. Thun und Umgebung. Nur SMS mit Fotos.

076 565 00 60



Funktionierende Overlook-Nähmaschine.

079 415 01 83

Barryvox/LVS-Gerät.

076 422 21 97

iPhone 6 Gebrauchsanweisung in Deutsch.

041 797 141 781

Holzbänkli für in die Pflanzig, darf alt sein. Danke für SMS.

079 683 16 64



Guterhaltenes Schwyzerörgeli.

031 859 20 91



Alte Banksparkässeli aus Metall.

031 921 47 49



Kleiner Tisch. 100 bis 140 Zentimeter lang, zirka 73-79 Zentimetern hoch.

079 460 26 39

Chicco d`oro Punkte, lieben Dank.

033 222 93 18



Alles mögliche für meine H0-Modellbahn.

079 126 96 92

Tischtüecher, rosa.

076 738 73 23