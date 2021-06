Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Mittwoch, 23. Juni Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: Saccochen, Fahrradtaschen, Gepäckträgertaschen für die Schul-Velotour unserer Tochter.

Zu verschenken

Aluauszugsleiter, 2 x 4.5 m = 9 m. Muss abgeholt werden. In 3315. 032 665 11 14

Ecrufarbenes Ledersofa. Gebraucht. Masse 190 x 90 x 75 cm. Kann im Raum Schönbühl abgeholt werden.

076 499 95 58

Apfelminze, Rosmarin, Salbei und Bohnenkraut. Langenthal.

079 740 09 02

Zwei schöne Tännchen (80cm) suchen neuen Platz in Garten.

079 372 85 31

Zitronenmelisse, abholen in Burgdorf.

079 562 49 46

Herren-Velo City-Bike Kettler Alurad 18 Gänge. Abzuholen in Oberdiessbach.

078 734 74 70

Selbstgemachtes Hochbett für Kinderzimmer.

079 861 12 88

Philipps Farbfernseher, Diagonale 80 cm. Fernbedienung fehlt.

079 694 54 86

Herren-Bahnhofvelo, fahrtüchtig, Foto kann per SMS erfragt werden.

079 646 32 23

Carrera Servo 140 Speedy Autobahn und Carrera Evolution mit Rundenzähler.

079 482 33 21

Welcher Kindergarten/Spielgruppe kann Dosen von Oswald zum basteln brauchen? Abzuholen in 3652. Nur SMS/WhatsApp.

079 381 31 39

Funktionstüchtige Kratzbürste für Kühe, Baujahr 1997, Alfa Laval, Typ RMT, 95 Fotos vorhanden. Muss abgeholt werden in 3325.

079 346 29 39

Schöner 2-flügeliger Kleiderschrank, Esche-Dekor, mit grossen Schubladen.

079 937 85 04

Konfi-Gläser, 500 Gramm (Inhalt).

078 891 05 20

13 Bände «Grosser Brockhaus Lexikon», guter Zustand. Kann in 3097 abgeholt werden.

079 203 85 41

Gratis gesucht

Saccochen, Fahrradtaschen, Gepäckträgertaschen für die Schul-Velotour unserer Tochter.

079 361 98 56

Hat jemand ein Alphorn, das gerne gespielt werden möchte? Ich würde sehr gerne Alphorn spielen lernen. Nur SMS.

079 364 07 68

Für einen Flaschengarten: grosses, rundes Glasgefäss mit dicht verschliessbaren Deckel.

079 391 80 38

Für ein Schulprojekt: Farbbänder für Schreibmaschinen «Hermes Media» und «Hermes Baby».

079 203 85 41

Skilehrer- und Bergführer-Abzeichen.

079 702 59 09

Diverses

Airpod gefunden am Montag, 21. Juni, im Zug B21 (Interlaken Ost ab 14.30 Uhr, Ankunft in Spiez um 14.52 Uhr, Ankunft in Thun um 15.03 Uhr)

079 633 96 75

