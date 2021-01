Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Mittwoch, 20. Januar Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: «Handorgel. 079 920 33 25» Foto: Getty Images

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Einfach den Aufruf erstellen mit Hilfe dieses Formulars. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Zu verschenken

25 Thermos Kaffeekrüge 1,5 lt, Chrom mit schwarzem Deckel, gebraucht aber guter Zustand, abzuholen in Liebefeld.

079 519 79 00

Bettrahmen Kiefer 200 x 180 guter Zustand. 3 Nachttische, abzuholen in Interlaken.

079 289 08 54

Diverse Tontöpfe für Pflanzen. Abzuholen in Muri b. Bern.

078 835 81 81

Holzstühle mit Polster 6 Stk.

079 774 29 79

2 Gestelle für CD‘s und/oder DVD‘s (einmal in rot, einmal in blau). Abzuholen in 3076 Worb. Bitte nur SMS oder WhatsApp.

079 548 98 26

80 Westernheftli.

031 921 13 16

Dampfgerät für kleines Geschäft oder Haushaltung. Div. Zubehör. Abholung in Roggwil. Nur SMS.

079 690 76 52

Holzunterstand aus Metall, muss selber abgebaut werden. Kann in 3628 besichtigt werden.

079 270 60 00

Winkel-Einbauküche 329 x 265 cm komplett. Muss selber demontiert werden. Besichtigung in 3110 Münsingen nach Absprache. 079 424 40 14

079 424 40 14

Bügelbrett Brabantia, Höhe verstellbar, Topzustand. Abzuholen in Muri.

079 372 71 19

Alte Schallplatten, Schlager, Volksmusik.

079 385 09 14

Porzellan-Malkasten aus Holz mit Farben, Pinsel, etc. Eventuell auch mit Geschirr.

079 375 99 61

Kleiderschrank, weiss, 60 x 102 x 195, zerlegt. Nur SMS.

078 857 00 51

Gratis gesucht

Buch: «Ich fühle was, was du nicht fühlst» von Amelie Fried.

079 762 42 00

Ein Kitty Pfannensieb.

079 234 14 03

Versilbertes Besteck.

079 465 59 62

Militärrucksack Haaraff, Militärmesser.

079 215 48 19

Handorgel.

079 920 33 25

Jura Brezeleisen.

076 466 30 67

Gut erhaltener Kisag Rahmbläser.

077 420 71 33

Schwyzerörgeli.

079 418 81 63

Ein Brezelieisen auch defekt. Abholung.

077 523 05 15

Kleiner Schraubstock.

078 816 62 30

Holzwerkbank für Kinder

079 225 53 09

Diverses

Vermisst: Korrekturbrille. Liegengelassen in BLS Zug Donnerstag 14.1.2021.

079 345 59 28