Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Mittwoch, 18. November Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: Weihnachtspostkarten, 077 412 87 57. Foto: Getty Images/iStockphoto

Zu verschenken

Büchergestell, drei Tablar mit Barfach, Foto vorhanden.

079 767 97 01

Kamera Minolta XG-S.

0796147426

Weisser zweitüriger Schrank in gutem Zustand mit Tablaren. HxBxT: 210x110x59 cm. Ideal für Bastelraum, Keller etc. In Bümpliz abzuholen.

079 652 32 54

Ungeöffnete Tiptoi Mania Briefchen.

079 332 58 15

Rotes Sofa (3er- & 2er Sitz); erreichbar abends ab 18:00 Uhr.

079 825 87 28

Kinderserien (Augsburger Puppenkiste, Schlümpfe, Wickie etc) und Disneyfilme auf VHS-Kassetten, mit VHS-Player und tragb. TV. In 3074.

079 780 58 50

Elektrik-Elektronik Bastelmaterial + Bausätze mit Anleitungen, Schulen bevorzugt. Bitte SMS.

079 543 2103

Bananenschachteln voll unsortierte Kaffeerahmdeckeli.

031 931 92 50

Sportgerät für: Ruderübungen, Sit-Ups in verschiedenen Intensitäten, Bauchpresse, Drehen, Liegestützen und Dehnen.

079 382 38 56

Gratis gesucht

Guterhaltene Militärsackmesser und Bajonett.

079 362 82 72

Blade & Rose Leggins für Buben ab sechs Monate bis dreijährig.

076 502 84 07

Spieltaktoren für draussen und drinnen, fünf kleine Buben hätten Freude.

076 502 84 07

Rapid Spez. und ein Buch über Rapid.

076 502 84 07

Weihnachts-Postkarten zum schreiben und versenden.

077 412 87 57

VHS-Recorder um meine Filme zu digitalisieren im Berner Oberland, bitte SMS.

079 645 59 46

Töffli wenn möglich ein Puch oder Sachs.

0789052348

Alter «Wöschhafe» mit Feuerung.

078 935 74 65

Hello Family Coop-Jahreskalender für 2021.

076 526 86 66

Koniferen / Thuja zum frisch schneiden, für Weihnachtsdekoration in der Region Oberdiessbach, Thun. Bitte SMS.

078 734 74 70

Baldige Eltern suchen für ihr Baby einen vierrädriger, funktionstüchtigen Kinderwagen. Darf auch gerne ein älteres Model sein.

079 550 45 00

Einen kleinen funktionierenden Brotbackautomaten. Das Brot sollte nach dem Backen kein Loch haben. Region Thun.

079 331 89 28

Eine Berner Fahne, für Fahnenstange.

077 41 44 521

Diverses

Photoapparat Panasonic Lumix mit Etui verloren, im Zug Grindelwald Interlaken am 15.11.

076 415 21 81

Huawei Handy verloren zwischen Münsingen und Wichtrach am Sonntag, den 15.11.20.

078 723 92 00

Verloren in Gwatt/Thun, wahrscheinlich im Bonstettenpark/Strandweg: Ohrhänger mit quadratischem, hellgrünem Stein, Fassung Messing. Danke!

079 788 54 46