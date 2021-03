Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Mittwoch, 10. März Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: « Fitnesstrampolin in gutem Zustand, das nicht mehr gebraucht wird. Wenn mögl ich mit Haltestange. 079 721 42 20 » Foto: Getty Images/iStockphoto

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Einfach den Aufruf erstellen mit Hilfe dieses Formulars. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-Inserate. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Zu verschenken

Kopf-Kissen Billerbeck, neuwertig gewaschen.

0798119851

Spielplatz aus Holz mit Schaukel. Masse 2.5 x 3 Meter. Ist einbetoniert, muss abgeholt werden in Hettiswil. Foto auf Anfrage.

0797276402



Medisana Shiatsu Nacken Massagegerät neuwertig.

076 329 90 44

Philips Energy Light UV free geeignet für Lichttherapie. Bitte nur SMS.

076 329 90 44

Kinderstuhl Tripp Trapp original aus Holz. Bild über WhatsApp vorhanden.

076 329 90 44

Zeitschriften 10 x Tierwelt 6 x Landliebe.

079 378 78 47



Gut funktionierender Elektro Rasenmäher abzuholen. Bitte nur SMS.

079 460 17 47

Ohrmarkenzange, fast neu.

079 302 44 61



Diverse Armbanduhren, 1 Sackuhr mit Kette, Manschettenknöpfe, Kravattennadeln. Für Bastler oder Sammler.031 771 13 66



Gut erhaltene Küchentücher. Abholen in 3665.

031 771 13 66



HP OfficeJet 8014 Duplex Drucker, Scanner und Kopierer. Inkl. Original Tintenpatronen und Garantie bis September 2021. Abzuholen in Brienz.

079 340 34 16

Kommode mit 3 Schubladen, helles Holzfurnier, B: 80, T: 48, H: 78, abzuholen in Lyss.

079 734 45 05

Kinderbett aus den 60er Jahren inkl. Räder, Lattenrost, Matratze, Vorhang. Breite 69 cm, Länge 122 cm, Höhe 70 cm. muss in 3427 Utzenstorf abgeholt werden.

075 428 44 73

Regulator (Wanduhr), defekt für Bastler.

079 395 98 53



Blaues Sofa, 3 Plätze.

079 740 53 40

Fotoapparat Samsung ECX1 mit vielen Extras und Bedienungsanleitung, ohne Batterie.

079 452 00 88

Tisch, 90 x 90 x 52, dunkelbraunes Holz gutem Zustand, Kochherd Siemens Keramikplatte 58 x 50, Backofen 60. Guten Zustand in Thun.

033 222 78 63

Bodenhacke, Breite 30 cm, muss in Thun abgeholt werden.

079 712 38 63

Goldwäscherpfanne und Wasch-Schleuse.

079 771 43 47



Analog Foto Vergrösserungsapparat mit Wärme-Trockenpresse, inkl. Zubehör.079 771 43 47



Ausgeblasene Hühner- und Pfaueneier zum Färben.

079 891 90 88



Gekardete Wolle, pflanzengefärbt.

079 891 90 88

Werkzeugkoffer mit verschiedenem Werkzeug.

079 483 51 17

Eck-Polstergruppe, ca. 280 x 200 cm, Umbau links, Textilleder dunkelbraun, Sitzvorzug, Textilleder teilweise etwas abgenutzt, muss in Thun abgeholt werden.

078 789 19 44



5 Super 8-Filmspulen inklusive Kassetten, je Spule 120 m Film, mit Ton 105 m.

034 497 23 08

Globetrotter-Magazine, mehrere Jahrgänge und Baumwolldecken, flauschig weich.

079 642 72 57

Ledergruppe. 1er und 2er gut erhalten. Fotos vorhanden.

076 304 12 06

Gratis gesucht

Het öper nu Tonträger mit Musik vom Trachsel Ernst u würdi mier diä schenkä?

079 791 61 15

Metallregenfass für Garten.

079 614 46 16

Guterhaltene Zitter.

079 362 82 72

Gut erhaltene Handorgel.

031 859 20 91

Kartoffelstampfer von Tupperware.079 656 74 15

Vereinsbon Migros «Support your Sport». Porto wird vergütet.

079 206 26 38

Gartenbank mit gusseisernen Füssen. Eventuell nur die Füsse.

079 683 63 42

Chicco D‘Oro Kaffee Sammelpunkte. Bitte nur SMS

0793119189

Alte Autoprospekte zur Ergänzung meines Archivs.

0796778074



Nespresso Milchschäumer weiss, schwarz oder silber.

078 897 25 57

Altes Rennvelo/Rennrad zum herrichten.

079 743 67 24



Ich Noah (11J) suche div. Teile zum Bauen eines Go-Karts mit Motor. Zum Beispiel Räder, Lenkrad, Sitz, usw.

079 609 67 83



Für Kindergarten, alles zu Pippi Langstrumpf.

078 723 92 00



Unifarbene Kindersöckli zum Basteln , Grösse egal, dürfen auch einzelne sein. Damenbluse Grösse 56 – 58.

076 738 73 23

Gartenhacke/Gartenfräse sollte noch funktionieren. Bitte SMS oder Nachricht auf die Combox.

079 826 98 33

Baumwollstoffe mit Kindermotiven. Bitte SMS.

079 487 56 69

Fitnesstrampolin in gutem Zustand, das nicht mehr gebraucht wird. Wenn möglich mit Haltestange.

079 721 42 20

Veloständer aus Metall für Familie. Für 3-5 Velos. Gerne SMS.

078 763 62 51

Stoffservietten, Stofftischtuch unifarben, alte Leintücher unifarben. Gerne SMS.

078 763 62 51