Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Mittwoch, 1. September Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: «Haben Sie zu viele Früchte und Gemüse im Garten. Ich freue mich ihnen es abzunehmen, pflücken, Ernten. Region Spiez. 077 411 59 29» Foto: Getty Images/iStockphoto

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Einfach den Aufruf erstellen mit Hilfe dieses Formulars. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Zu verschenken

Nur für ELNA-Kennerin: Nähmaschine ELNA air electronic sp, mit Gebrauchsspuren, funktioniert. Abzuholen in 3145. Bitte nur SMS.

076 457 87 74

Gefrierschrank mit 2 Vorgefrierfächern und 5 Schubfächern; 2 Modeschränke sowie 2 Lattensofas mit Matratze (90 x 190 cm) muss abgeholt werden.

031 781 10 36

Für kreative Hände: weisse Kissenbezüge (60x95), Stofftischtücher und Stoffservietten. Bitte anrufen oder SMS.

079 279 99 25

HP Photosmart C5380 All in One,elektrische Warmhalteplatte in 3604.

079 523 85 10

Zwei CD-Gestelle, für je 65 CDs, schwarz. Müssen in Fraubrunnen abgeholt werden.

079 381 13 84

Gratis gesucht

Brezeleisen für Weihnachtsbäckerei.

079 235 54 01

Seifensammlung, Seifenmüsterli, Seifenreste.

079 633 96 75

Alte, kleine Schubladen zum Basteln.

079 242 86 53

Für unser Enkekind ein Kasettengerät nur SMS.

079 645 59 46

Wer hat Spitze und Elastic zu verschenken (egal welche Grösse oder Dicke).

079 243 86 52

Zur Ausleihe am Wochenende 9./10. Oktober 2021: dunkelblaue Handtasche, ev. Türkis drin, nur SMS.

079 271 10 11

Kinderbuch: Schnuffel geht ein Licht auf.

079 510 01 84

Zubehör zu Autorennbahn Carrera Go!

079 565 86 92

Suche Brezeleisen für auf Feuer.

079 622 48 90

Alles aus Zinn.

031 859 20 91

Haben Sie zu viele Früchte und Gemüse im Garten. Ich freue mich ihnen es abzunehmen, pflücken, Ernten. Region Spiez.

077 411 59 29

Lego aller Art sowie Playmobil und anders Robustes Spielzeug.

078 974 90 22

Plattenspieler und Schallplatten und Cds aller Art, werden abgeholt.

078 637 56 08

Junge Sammlerin (9) sucht Münzen und Noten aus aller Welt und Fossilien.

076 616 97 28

Ich suche einen Handmixer. Wer hätte einen abzugeben?

078 768 02 02

Diverses

Gefunden: kleines Hörgerät in Oberwangen. Kann im Dorfladen abgeholt werden.

079 820 60 35

