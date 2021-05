Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Freitag, 7. Mai Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht : «Hanteln für Fitness-Übungen. 079 439 98 63»

Zu verschenken

Ersatzbürstli zu Trisa Sonicpower Schallzahnbürste (nur Kopf, ohne Stiel). SMS oder Whatsapp.

079 381 31 39

Balkenmäher Agria mit Hacke defekt.

079 407 03 07

Wohnwand mit 2 Glasvitrinen (Innenbeleuchtung). B: 185 T: 40 H: 182cm. Muss in Uetendorf abgeholt werden.

079 674 89 74

Chicco d’Oro Kaffeekapseln in Bern.

078 789 28 92

Gut erhaltenen Kinderwagen mit Zubehör.

033 676 26 85

4 Rad Leiterwägeli. Handheupresse für Kleintierhalter. Abzuholen in 4923.

079 513 19 52

Tourenski mit Fell, Tourenskischuhe. Grösse 46.

062 922 64 14

360 Stück Holzstäbe (unbehandelt) 80 cm x 6.5 x 5.0 für Gartenzaun geeignet.

078 861 62 12

Weisser Gartentisch 70 x 115 cm, abholen in 3800 .

079 398 33 13

SodaClub Sprudler, alt aber voll funktionsfähig. Muss in Laupen abgeholt werden.

079 753 75 59

Schülerpult, höhenverstellbar, sehr guter Zustand, darf in 3065 abgeholt werden.

078 944 81 60

Leinöl, ca. 30 l in 2 Fass. Rollgerüst Stahlrohr. Kontakt abends ab 17.00 Uhr.

079 432 06 61

5 Puppen zum Austellen,35 und 45 cm, Kinderwagen gut erhalten, Babyschale und Sportaufsatz. Abzuholen in 3157.

079 454 96 21

Originaltoner HP39A, Q1339A, schwarz, neu und originalverpackt, für HP Laserjet 4300.

079 729 03 37

10 Stück Eternitt Blumenkistchen 80 cm.

079 465 36 28

Fahrbarer Felgenbaum inklusive Schutzhülle mit Klettverschluss. Lagern Sie Ihre Autoräder sauber ein. Abzuhohlen in 3122.

077 440 88 34

Küche im guten Zustand sowie Tisch und Eckbank, muss am 17. Mai abgeholt werden.

079 510 54 81

Alte Benzin-Bodenhacke, Solo Combi 2 Takt Motor. Braucht eine Revision.

079 311 91 89

In Hilterfingen: Wandschrank Buche hell, Masse B: 80 cm / H: 215 cm / T: 38 cm. Gebraucht, Holzwand wenig defekt.

079 756 81 07

Gut erhaltene Ergomaxx-Matratze 140 x 200 cm, in 3114 Wichtrach abzuholen. Aus Nichtraucher- und Haustierfreiem Haushalt. Bezug waschbar. Inklusive Matratzen-Schutz.

079 262 44 27

Netztrennwand Kofferraum für VW Touran und Fahrradträger für Heckklappe für 3 Fahrräder.

078 698 08 69

Vari Kennel Ultra Grösse XL 99 cm x 76cm x 66 cm Hundebox. Hundefutter angefangenes: Bozita Robur Senior Pedigree vital.

079 390 28 47

An Imker: 1 Tragetasche voll Honiggläser in verschiedene Grössen. Abzuholen in 3661.

079 836 15 01

Puzzles. 20-25 Stück. Alle Grössen. Abholen in Huttwil.

062 962 01 22

Gratis gesucht

Chemineéholz.

079 714 82 26

Frühbeet, 1 m bis 2 m lang.

076 231 03 19

Buch: «Rock your Life» von Rudolf Schenker, Lars Amend.

079 424 36 65

Schaf und Chüngelifell, zum Basteln.

079 920 33 25

Seerosen und Pampagras.

079 425 00 21

Deckel AMC secuqick softline. Pfanne Durchmesser 27 cm.

033 356 23 44

Tapetenmuster oder Resten zum Basteln.

076 529 28 47

Salontisch aus Eisen. Kann auch alt sein. Bitte nur SMS.

079 463 62 65

Schnittmuster für einfache Damenblusen in Grösse 58 60 und Jupes Schnittmuster Grösse 54.

076 738 73 23

Schrank.

079 794 20 47

Resten von Schafwolle zum Mulchen im Garten.

078 770 52 06

Hanteln für Fitness-Übungen.

079 439 98 63

Alte Herren Vestons/ Anzüge zum umnähen. Grösse S-M/ 42-54. Wen möglich per SMS melden.

079 863 26 30

Hörbücher (für Seniorin) mit Geschichten aus dem Leben.

033 671 13 23

Scrabble, Krankentisch/Betttisch (mit Rädern).

077 503 61 89

Free Jazz Schallplatten.

079 460 26 39

E sunneschirm mit sockel, rum thun.

076 738 73 23

Diverses

Schlüsselbund verloren. Region Bätterkinden-Kräligen. Im Schachenwald an der Emme.

079 557 12 04

Vermisst in Herzogenbuchsee Mittelholz: Grosser schwarzer Kater, gelbe Augen, sehr zutraulich. Ist vielleicht eingesperrt.

079 218 30 37

Gefunden: Am 3. Mai Nähe Aetzlischwand, Handschuh Marke Roeckl Lederstoff mit Windstopper.

079 713 47 17

