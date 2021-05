Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Freitag, 28. Mai Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: « Rennvelo . 079 830 31 85 » Foto: Getty Images/iStockphoto

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Einfach den Aufruf erstellen mit Hilfe dieses Formulars. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-Inserate. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Zu verschenken

Druckerpatrone, neu, schwarz 312x, CF380XD, HP Laserjet pro.

079 461 45 81

Funktionstüchtiger Diaprojektor. Gerade Schlitten und Reservebirne.

079 424 71 53



15 Bananenkisten. Abzuholen in Trubschachen.

079 330 08 85



3 Ersatzfadenspule zu Trimmer Miogarden RT 450 (6307.45), in Lyss nur SMS.

079 360 14 94

Teakholzbank halbrund mit Edelstahlunterbau, Foto vorhanden, muss abgeholt werden 3654.

078 659 32 14



Schöner Schreibtisch mit Chromgestell und Glasplatte B: 127 x T: 85 x H: 72 mit Beistellwagen abzugeben.

079 735 47 94

Sofa. Recamière Ligne Roset Model: Helix. Bezug: Alcantara blau. Bezug mit Gebrauchsspuren. Ca. 90/190. Muss in Grosshöchstetten abgeholt werden.

079 547 53 69



2 Kinder-Autositze mit Isofix. Fotos vorhanden.

077 459 42 34



Gartenschlauch mit Anschlüssen 20 m.

079 273 31 20



Ältere Fischer Technik-Baukasten (zum Teil nicht mehr ganz vollständig).

078 820 19 34

Gratis gesucht

Lustige Taschenbücher von Donald, Mickey etc.

077 480 97 63

Rennvelo.

079 830 31 85



Alte und fleckige Daunen-Pfulmen gesucht. Region 3422.

079 423 27 46

Teleskopleiter ausziehbar von ca. 50-250 cm, Antwort via SMS oder WhatsApp.

076 505 84 67



Hat jemand ein Sigg Dörrex der nicht mehr gebraucht wird? Bitte SMS.

078 649 12 86



Kleine Racletteöfeli mit Kerzen.

079 235 54 01



Elektrisches Kochrechaud, 2 Platten.

031 761 16 01

Mädchenkleider: 134, Jungenkleider: 86.

079 361 71 08



Gestell zu Doppelhängematte.

079 752 52 31

Herrenreithose, Grösse 50.

079 462 24 22

Spühlbecken Chromstahl, Abtropffläche rechts für Bastelraum, Region Oberaargau.

076 248 14 80



Suchen für Bundesasylcenter: DJ-Mixer, Mikrofon, CD-Player, CD’s, Lautsprecher, Verstärker, Beleuchtung. Bitte Fotos via SMS, wird von uns abgeholt.

079 427 70 46



Zyliss Trommelreibe (mechanisch) für junge Familie. 079 205 72 14



Das Buch «Die Schwestern aus Balnesmoor» von Jessica Stirling.

079 205 72 14

Gratis Puzzle 500-1000, Region Bern Freiburg.

079 311 70 33

Diverses

Wer hat meiner Enkelin den Roller in der Stadt Thun entwendet? Sie möchte ihn gern zurück.

078 766 10 74

Verloren: Brille rotes Gestell, Veloparkplatz Migros Hünibach.

033 243 35 32

