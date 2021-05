Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Freitag, 21. Mai Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: « Rh a barber für Konfitüre . 077 411 59 29 » Foto: Getty Images/iStockphoto

Zu verschenken

Stellriemen und Winkelplatten.

079 366 87 33

Holzbettgestell für Doppelbett. Helles Massivholz ohne Lattenroste. Masse ca. 2 m x 1.8 m. Abzuholen in 3375.

079 429 15 21

Balkonblumenkästen, Kunststoff, braun, abzuholen im Spiegel b. Bern.

079 293 97 66



3 Fadenspulen zu Miogarden RT 450 (6307.45) in Lyss, nur SMS.

079 360 14 94

Rucksäcke in verschiedenen Grössen (auch Tourenrucksack) sowie Thule Autodachständer mit Dachauflagen und abschliessbar.

078 861 96 40

Fotovergrösserungsgerät für Negative bis 24 x 36 mm; abzuholen in Steffisburg.

079 463 06 92



Zwei Veloträger zum Aufschrauben auf Dachträger – abzuholen in Steffisburg.

079 463 06 92

Hundekorb oval geflochten 110 cm x 85 cm nie gebraucht.

079 708 76 42

Verschieden farbige Ordner zum Teil neu.

079 708 76 42

Gras zum Heuen für Kaninchen oder Schafe, in 3112 Allmendingen.079 341 03 19

Bett 140/200 cm mit Matratze wenig gebraucht. 1 Bürotisch 120/70/75 cm.

033 243 54 17

DVD-Player Roadstar DVD-2014H, Videokassetten mit Spielfilmen und aufgenommenen Filmen (können überspielt werden). 078 727 67 39, nur SMD.

078 727 67 39

Gratis gesucht

Benzin-Rasenmäher mit Radantrieb.

079 467 12 72

Alter Waschhafen für Deko.

078 935 74 65

Rhabarber für Konfitüre.

077 411 59 29



Region Spiez: Gibt es jemanden der Schwarznasenschaf hat, die ich besuchen könnte?

077 411 59 29

Kettensäge elektrisch oder Benzin Schwert 30 bis 40 cm.079 206 08 87



Altes rundes Gartentischli aus Eisen, auch rostig.

034 422 49 78

Daunen-Pfulmen, dürfen fleckig sein. Region 3426.

079 423 27 46

Puch Maxi Ersatzteile für mein Töffli.

078 639 31 91



Für HV: eine freistehende Leinwand für Beamer.

079 340 83 43

Tagetes in den Farben gelb, orange und braun, Höhe 20-25 cm. Hat jemand zu viel ausgesäht und könnte mir abgeben?

079 406 19 29

Stickfaden in diversen Farben.078 804 24 64

Wolle oder Garn für Nadeldicke 3, für fleissige Strickerin in Altersheim in Interlaken.

079 539 36 69

Motorradjacke Leder für Herren Grösse 56.

078 854 26 29

Rennvelo zum aufbereiten.

079 743 67 24

Ein Bike.

078 659 19 48



Guterhaltener Kindertraktor ab 3 Jahre.

079 735 06 70

Ein Damenvelo mit gebogenem Lenker. Raum Oberaargau. Nur SMS

076 369 18 01



Sigg Bretzeli-und Waffeleisen.

079 646 31 84

Diverses

Gefunden: Einen Schlüsselbund unter anderem mit einem KIA Autoschlüssel, am 18. Mai, nachmittags im Hani/Reutigen. Im Fundbüro in Thun abgegeben

079 532 53 15

