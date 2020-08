Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Freitag, 21. August Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: Milchkanne. 079 714 82 26 Foto: iStock

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Einfach den Aufruf erstellen mit Hilfe dieses Formulars. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Zu verschenken

Zimmerlinde. Höhe: 1.20 m, Durchmesser: ca. 2 m. Schöner Wuchs. Abzuholen.

031 756 01 75

Dreieckiges Glas-Gestell, 2 Tablare, ca. 75 cm hoch.

079 708 75 78

3 Bücher vom Weltbild-Verlag: Grosse Automobile, Legendäre Automobile, Seltene Automobile. Abzuholen in Lyss, SMS.

079 360 14 94

Fahrrad-Dachträger für 3 Velo.

062 963 16 27

Eine kleine Sauerkrautstande, ca. 10 Liter, gebraucht . In Roggwil abzuholen .

062 929 32 36

Elektrosachen wie Kabel, Scartkabel und Ähnliches. In Thun. Whatsapp/SMS.

076 530 56 92

Blauer Papiercontainer, 360 Liter.

079 659 53 04

3-Rad-Kinderwagen, nur als 2. Wagen gebraucht, guter Zustand. In 3027 Bern. SMS.

078 668 97 58

Diverse Plüschtiere z.B. Bär, Eseli, Kuh (WhatsApp oder SMS).

079 789 98 63

Gratis gesucht

Projektor für Super 8 Filme. 079 649 27 16

Alter Kehrichtkübel " Ochsner" oder offener Blechkübel.

079 396 68 72

Nesquick-Blechdose.

079 294 72 79

Benzinrasenmäher, Radantrieb. Rasentrimmer.

079 603 29 28

Hörgerätebatterien, Nr. 10, Funktionierendes Smartphone. Thun, Whatsapp/SMS.

076 530 56 92

Papiercontainer, klein.

079 659 53 04

Milchkanne.

079 714 82 26

Suche CD «Gnad» von Ozwöi.

079 622 48 90

Raupenkasten zum Ausleihen, Region Bern Ost.

079 636 18 66

Vermisst

Gelbe Plastik-Tasche mit TCS-Logo-Aufdruck. Inhalt: schwarze Hose und beige Baumwolljacke. Verloren am 31.7.2020 am Nachmittag im Bus 19 von Ka-We-De in Richtung Bern.

031 992 56 50

Kleines, schwarzes Schlüsseletui mit drei Schlüsseln. Verloren am 16. August – eventuell auf dem Parkplatz der Badi Münsingen. Finderlohn.

079 755 11 13