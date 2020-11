Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Freitag, 20. November Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: «Kleiner funktionierender Brotbackautomat, Raum Thun. 079 331 89 28» Foto: Getty Images/iStockphoto

Zu verschenken

Mikrowelle. 079 288 20 69

Werkzeuge, Schleifmaschine, diverses. 031 352 01 29

Verschiedene CDs mit Weihnachtsmusik. Alles zum Jassen. 079 850 16 62

Kleiner Allzwecktisch / Küchentisch 50 cm x 80 cm, ausgezogen 120 cm x 50 cm, Gebrauchsspuren. 079 811 98 51

Brückenwagen ca. 1.8 m x 3.8 m, Unterbau Metall, Brücke leicht defekt. Abzuholen in 3116, nur SMS. 079 650 55 73

Bananenkisten. Abzuholen in 3116, nur SMS. 079 650 55 73

Kerzenwachsreste, frische Rosmarinzweige. 079 484 48 08

Jugendpult weiss/blau. Foto kann geschickt werden. Muss in 3400 abgeholt werden. Nur SMS. 079 411 57 13

Sony TV LCD-Flachbildschirm. Diagonale 80 cm / 32 Zoll. Rahmenfarbe schwarz. Ca. 12 Jahre alt. Sehr guter Zustand. 079 775 32 24

Kajütenbett aus Massivholz inkl. Leiter und Sicherheitsbrett für oberes Bett. Auch als Einzelbetten verwendbar. Matratzengrösse 90 cm x 190cm. Abholen in Schlosswil. 079 717 09 21

Unterstand für Holzlagerung, muss selber abgebaut werden, kann in 3628 besichtigt werden. 079 270 60 00

Elektrosachen, Kabel, Scartkabel, etc. nur Whatsapp/SMS. 076 530 56 92

Schöne Modelleisenbahn auf Brett. SMS ab 14.00 Uhr. 079 884 44 53

1 Paar Jeans zum Nähen. Stricknadeln verschiedene Dicken. 077 493 01 81

Gratis gesucht

Nummer von Postvelo 7 cm x 10 cmTel. 034 402 30 55

Kinderautositz. 079 735 06 70

Tiere aus Holz für Kindergarten. 079 488 47 13

4/4 Cello. 079 474 64 74

Laufrad gut erhalten für 2-jähriges Kind, SMS. 079 565 64 44

Ältere Nähmaschine mit einen Stickmodul. Stickfaden für Nähmaschine. Bitte nur SMS. 076 497 20 40

Glocken, die nicht mehr gebraucht werden. Werden abgeholt oder gegen Porto bezahlt. 079 334 03 88

Bretzeleisen (Marke Jura, wenn möglich). 079 595 98 37

Gemüse/Früchte-Entsafter. 079 595 98 37

Ladekabel für iPhone 3 (breiter Stecker), Smartphone, iPad, Laptop, nur Whatsapp/SMS. 076 530 56 92

Töffli, kann auch defekt sein. 078 905 23 48

Kleiner funktionierender Brotbackautomat, Raum Thun. 079 331 89 28

Diverses

Verloren: in Thun Schloss/Stadt am 15. November, Vtech Kidizoom Kamera in pink. 079 709 97 62