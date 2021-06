Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Freitag, 18. Juni Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Zu verschenken

Kleiner Lärchen-Baum sucht dringend neues zu Hause.

078 734 47 70

Wacom Tablet für Grafikarbeiten am PC neu.

034 411 21 23

Gartentisch schwarz mit Einlage 160 x 100 cm abzuholen im Raum Burgdorf. Bitte nur SMS.

079 581 91 85

Tischtelefon schwarz mit Tasten, abzuholen in 3202.

079 355 97 32

Festnetztelefon Gigaset 5040 mit speziell grosser Tastatur für Menschen mit Sehbehinderung.

079 549 19 41

Bananenschachteln.

078 823 59 29

Esstisch oval, helles Holz, 120 cm x 100 cm. 60 cm, ausziehbar (ohne Stühle). Muss in Grosshöchstetten abgeholt werden.

079 690 75 77



Grosser Quilt- und Stickrahmen mit Ständer, nur SMS.

079 822 39 63

Jeans-Kleid, Gr. 42, neu, von Otis, Münstergasse Bern, nur SMS.

079 580 76 94

Bücher von Hans Ernst.

033 783 12 01

Samsung 46 Zoll LED TV, funktionsfähig, bei Selbstabholung in 3053 abzugeben, Kontakt bitte nur per SMS.

076 331 14 31

Gratis gesucht

Partytisch mit Bänken/Festhüttentisch.

079 594 19 87

Blechzuber, wird abgeholt. Danke!

079 434 03 88

Handörgeli das noch spielbar ist, wird abgeholt.

079 334 03 88



Gut erhaltene Stewi Libelle.

078 817 74 46

Steh-Hilfe für Gebrauch in der Küche. Wer benützt sie nicht mehr? Danke zum Voraus.

079 366 32 33

Aquarium, Grösse 50 x 25 /30 cm (braucht nicht komplett zu sein).

076 532 82 50

Synthesizer jeglicher Art. Steht bei jemandem zuhause einer rum?

079 651 02 22

Doppelte Paninisticker Euro 2020 gesucht. Merci vielmals.

078 823 59 29

T-Shirts und Hose für es Meiteli 110 116.

076 738 73 23

Romanheftli.

076 738 73 23

Drahtbögen oder Gitter zum abdecken der Gartenbette.

079 738 96 37

Häkeldecke gross oder klein.

078 639 31 91

