Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Freitag, 16. Juli Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Zu verschenken

Bootsanhänger, Fahrgestell kann auch anders genutzt werden. Für Erst-Transport ab Bremgarten bei Bern ist kein gültiges Nummernschild vorhanden.

079 772 50 46

2 antike versenkbare Nähmaschinen (Pfaff & Singer), evtl. reparaturbedürftig, mit Möbel.

079 632 50 58

Solarium Wolff-System, funktioniert noch.

079 774 58 19

2 Wolldecken, div. Anzüge, Ober- und Unter-Leintücher, schöne Qualität, nicht nordisch.

079 651 96 94

2 teilweise gefüllte Briefmarken-Alben mit vorwiegend ausländischen Marken.

079 637 82 06

Elektro-Boiler, 300 Liter, freistehend.

079 566 50 17

Gratis abzuholen: gut erhaltener Elektro-Kachelofen, hellbraune Kacheln, 200 x 75 x 120 cm, Sitzhöhe: 45 cm.

079 902 42 94

Modellbahn-Fertiggelände Kibri, Spur N, L: 150, B: 80, H: 20 cm, muss abgeholt werden in 3360. Nur SMS.

079 756 24 11

Brennholz in 30er-Schitli und Meter-Spälten, muss in Hinterkappelen abgeholt werden. Anruf ab 18 Uhr.

079 451 47 44

Gratis gesucht

Glocke von Kuh, Ziege oder Schaf für Deko.

079 396 68 72

Auszugsleiter/Schiebeleiter, ca. 4 m mit 4 m Auszug (total 8 Meter).

079 438 10 64

Milchkanne für Deko.

079 714 82 26

Leinwände zum malen in allen Grössen. Können auch schon bemalt sein.

076 439 34 88

Monitor 27" für Homeoffice HDMI.

079 506 43 25

Damen- und Herrenfahrrad, Kinderanhänger.

079 345 67 62

Versilbertes Besteck und alles aus Zinn.

079 290 09 88

Blechzüber und Giesskanne.

077 508 27 07

Punkte von Cafè Chicco d’Oro.

079 290 09 88

Fussballtor, 3 x 1.60 m.

079 740 96 77

Buch «Der Besuch der alten Dame» von Friedrich Dürrenmatt.

079 799 48 88

Ich (13) suche Baumwollgarn-Resten für ein Ferienprojekt. Im Umkreis Konolfingen/Biglen. Nur SMS.

079 968 50 05

Rennvelo zum aufbereiten.

079 743 67 24

Diverses

Verloren am Sonntag, 27. Juni, am Bahnhof Bern oder in Bern-Bümpliz: Schlüsselbund mit insgesamt 5 Schlüsseln (davon 2 Wohnungsschlüssel, 2 Fahrradschlüssel und noch einen weiteren) und einem rosa Karabinerhacken und einem Coop-Chip. Kein Schlüsselband, nur Ringe.

079 917 75 60

