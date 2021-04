Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Freitag, 16. April Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: «Umzugskartons im Raum Gürbetal. Bitte nur SMS. 079 517 26 97» Foto: Getty Images/iStockphoto

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Einfach den Aufruf erstellen mit Hilfe dieses Formulars. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Zu verschenken

Logitech Tastatur mit Maus Wireless (mk330).

079 101 60 57

Munitionskorb als Schirmständer SMS / Anruf.

079 206 08 87

Ersttagsbriefe 1967, 68, 69, 70.

079 730 49 89

Schöner, alter Küchentisch 80 x 140 cm, Kunstharz belegt, mit 2 Schubladen, Metallgestell.

079 393 80 11

Diverse Schallplatten mit v.a. klassischer Musik und einige Märchen/Kindergeschichten, abholen in 3600, bitte nur SMS/Whatsapp.

077 457 20 83

Alte Holzfenster mit Metallbeschlägen, div. Grössen. In 3646.

078 809 04 02

Gut erhaltenes Bett inkl. Matratze 120 x 200 cm. Abzuholen in 3714 Frutigen.

079 670 49 18

Holzbauklötze verschiedene Grössen und Formen geeignet für Spielgruppe, Kindergarten oder ähnliches. Muss in 2555 Brügg abgeholt werden.

079 642 40 59

Briefmarken ab ca. 70er Jahre oder älter, zT. zum Ablösen.

077 520 14 92

Stricke Decken auf Anfrage.

031 911 20 54

Gratis gesucht

Umzugskartons im Raum Gürbetal. Bitte nur SMS.

079 517 26 97

Militärmesser Payonet Rucksack für Deko.

079 465 59 62

Sammler sucht alte Militärspielzeugautos.

079 920 33 25

Gartenplatten ca. 10 Stück.

079 694 25 71

Sattelschrank: 150 x 60 x 60 cm (Raum Langenthal).

079 330 15 36

Schubladenstock: ca., 100 x 60 x 60 cm (Raum Langenthal).

079 330 15 36

Suche Kasperlikassetten für Grosskind. Porto wird übernommen.

079 393 75 47

Neueres Damen-Bike.

079 402 26 14

Bücher über die Amish Leute. Freue mich auf jedes Angebot.

076 529 28 47

Sigg Waffel - und Bretzeleisen mit Wedeplatten.

079 646 31 84

Damenfahrrad für Studentin, wird abgeholt.

079 651 96 94

Sachs Töffli.

078 905 23 48

Suche Chicco D`DORO Punkte für eine Bergbauernfamilie zu erfreuen, herzlichen Dank

+49787642799

Grosse alte Holztruhe, evtl. gewölbter Deckel.

079 601 82 03

Junge Familie sucht Haus in Thun.

079 734 99 84

Diverses

Vermisst: Katze weiblich, getigert mit weisser Brust und weissen Pfoten. Seit Montag, 22.3.2021, in Wichtrach/Umgebung.

079 654 54 19



Mein verlorener Velocumputer wurde am Ostermontag beim Parkplatz Restaurant Lueg in Kaltacker deponiert. Hat ihn jemand mitgenommen? Würde mich über Rückgabe freuen!079 739 27 38

Fehler gefunden?Jetzt melden.