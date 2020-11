Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Freitag, 13. November Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Einfach den Aufruf erstellen mit Hilfe dieses Formulars. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Zu verschenken

2 Teppiche, 1 mal 2.5m x 1.75m rot flauschig, 1 mal 1.95 x 1.33m beige.

079 748 67 49

Lichtschachtabdeckung, Masse 59 x 85 cm, 8 mm dick, für viel Licht im Keller jedoch ohne Deck.

079 244 22 71

Kinderhochstuhl Antilop IKEA. Mit Sitzgurt und abnehmbarem Tablette. Abzuholen in Thun.

079 721 98 26

Schlittenlehne aus Metall für Kleinkinder. Abzuholen in Thun.

079 721 98 26

Bertelsmann Lexika 10 Bände.

078 849 17 48

Lebensbaum Thuja, 160cm hoch im Topf zum Auspflanzen im Oberaargau.

079 545 61 56

Kinderbett 120/65 mit Bettwäsche und Moskitonetz.

079 364 33 80

Wohnzimmer-Buffet 50-er Jahre, 2-teilig, Nur SMS.

077 424 20 63

Lattoflex-Einlegerahmen 95 x 190, ev. mit Matratze. Nur SMS.

077 424 20 63

CD‘s vor allem alte Schlager und div. Kochbücher. Nur SMS.

079 722 05 35

3 Kalender Rolf Knie (2007 - 2009). Katzenkalender: Whiskas (2009 - 2014) / 5 div. Katzenkalender gross, klein. Abholen in Grafenried od. in Bern. Nur SMS od. WhatsApp.

079 396 47 77

Bananenkisten, abzuholen in Schüpfen.

079 693 76 64

HP Patronen 339 und 344, in 3065, nur SMS.

079 542 17 57

50 bis 60 verschiedene Mini Parfum Fläschli nur SMS, Abholen in Steffisburg.

076 332 37 68

30 Kravatten zum Basteln oder Theatergruppe Nur SMS, abholen in Steffisburg.

076 332 37 68

Jugendbücher z.B, Tobias Tagebücher, Kaminski-Kids. fünf Freunde usw.

079 234 70 44

Diverse Taschen, Mäppli, Rucksäcke etc.

033 822 14 01

Saturn iFix Auto-Kindersitz (9-36 kg).

077 466 45 39

Das Spiel «Slalom» aus den 50ern. Die Nummer im «Gratis-gesucht» Inserat ist falsch. Bitte melden.

031 829 14 03

Gratis gesucht

Hans Ernst Bücher für meinen Vater. Könnte ev. auch tauschen.

079 220 00 15

Jura Brezeleisen.

076 527 42 88

Bücher von Thilo Sarrazin. Danke.

031 852 14 73

Armbanduhren und Taschenuhren auch defekt. Porto übernehme ich gerne.

079 262 42 27

Pokemon Karten, egal welche.

076 377 22 02

Altes Set von Playmobil Wüstenralley / Autorennen für unseren Sohn. Stammt wohl aus den 70/80er Jahren, wir sind für jeden Hinweis dankbar.

079 665 50 58

Weihnachts-Postkarten zum versenden.

077 412 87 57

Glasschubladen mit Griff, Schuttgläser alt .

077 412 28 57

Alter runder Tisch, Durchmesser 1m oder weniger, Abholung.

079 290 09 88

Stoffresten (Kindersujet in Baumwolle) für Etuis.

079 327 16 10

Buch «Malerisches altes Europa».

079 568 15 81

Back und od. Kochbluse 3xL für Aufführung.

077 508 27 07

Modelleisenbahnen egal was.

079 884 44 53

Steht irgendwo ein Hühnerstall für 4 -6 Hühner der nicht mehr gebraucht wird?

076 761 58 80

Kartenspiele «Skipbo» und «Phase 10».

076 738 73 23

Rundes Kompostgitter.

079 282 09 74

Holzhackmaschine 230 Volt.

079 603 29 28

Bilderrahmen aus Holz in verschiedenen Grössen und Ausführungen. Am liebsten abzuholen in der Region Bern.

079 415 21 81

SRF 3 Spiel und Buch mit Sprichwörter für Demenz Tagesstätte. Nur SMS.

076 527 12 61

Diverses

Verloren: Eins meiner Lieblingsstücke: Ohrhänger mit quadratischem, hellgrünem Stein, Fassung Messing.

079 788 54 46