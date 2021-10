Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Freitag, 1. Oktober Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick. Melissa Burkhard

Gratis gesucht: «Led-Kerzen oder Lichterketten. 076 738 73 23» Foto: Getty Images

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Einfach den Aufruf erstellen mit Hilfe dieses Formulars. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Zu verschenken

Alte Butler Parker-Romane in sehr gebrauchtem Zustand. In Hilterfingen.

078 760 27 97

Brautkleider zum Basteln, nur SMS oder WhatsApp.

079 389 33 64

Kleines Kinderesssitzli von Ikea.

079 694 14 45

Herrenvelo gross.

079 398 95 24

Bett Massivholz Fichte 160 x 200, 1 Bico Super-Relax Matratze medium, Lättlicouch bico-flex. muss abgeholt werden.

079 234 67 65

Schwyzerörgeli Marke Eichhorn Schwyz mit Koffer, kleine Reparatur erforderlich (Knöpfe).

079 885 71 05

Waschmaschine, Miele Novotronic. In gutem Zustand. Oben zum Einfüllen .Muss abgeholt werden in Münchenbuchsee.

031 869 18 33

Leere CD-Hüllen, HP Photosmart C5380 Drucker All in One in 3604.

079 523 85 10

Reise-Bügeleisen, in Etui, 20 cm.

033 823 32 12

Holzmöbel: Höhe 1.80, Breite 1.00, Tiefe 0.42; braun; 30 ausziehbare Schubladen-Tablare z.B. für Dokumenten-Ablage.

079 885 71 05

2 Liegestühle gepolstert sowie 4 Klappstühle Metall, gepolstert. Fotos auf Wunsch.

079 393 80 11

Verschiedene blaue Tontöpfe.

079 387 25 44

1 Occasion Damenvelo Villiger San Bernardino, rosa, revidiert. Muss abgeholt werden in 3210 Kerzers.

079 702 26 00

Eine einfache, manuelle Steady Cam, zum stabilisieren von Filmaufnahmen.

078 956 02 13

Diverse DVD‘s/ Blu-ray Thriller/Komödien/ Kinderfilme. Bitte nur SMS danke.079 307 26 87

Designer-Sideboard glanzweiss, mit zwei Schiebetüre. Nicht geeignet für Standfernseher, da sich die Schiebtüre vorne wie oben öffnet. L: 180 cm, B: 47 cm, H: 57 cm. Nur SMS.

079 307 26 87

Festnetztelefon mit grossen Tasten. Frischer Salbei. Nur SMS oder WhatsApp. Abzuholen in 3652.

079 381 31 39

Glasflaschen für Likör. 100 ml mit Schraubdeckel, 200 ml neu.

079 465 11 03

Katzenbaum: ca.150 cm, sehr gut erhalten. In Belp.

079 622 57 53

Zitronenmelisse und Fette Henne, zum abholen.

031 302 00 28

Gratis gesucht

Ravensburger Puzzles für Erwachsene, 1000 Teile.

033 223 41 59

Mostäpfel, werden auch abgelesen.

079 361 98 56

Quitten.

079 541 67 83

Autogrammkarten, Plakate u.a. vom FC Thun.

079 882 98 30

Uns fehlen noch Coopkläberli Abenteuer Bergwelt. Porto wird gerne übernommen. Danke.

079 419 70 92

Dachrinne für Unterstand, ca. 4 m.

078 603 90 99

Strickanleitung für Fausthandschuhe, Gr. 8, wer kann mir weiterhelfen?

079 283 60 52

Schwyzer Örgeli.

031 859 20 91

Schneiderbüste.

079 362 82 72

Peter und Alexander Comics aus den 70er Jahren.

034 497 13 75

Alles vom Militär.

079 518 83 81

Caffè Chicco d'Oro Punkte.

079 290 09 88

Versilbertes Besteck, Zinnkrug Becher.

077 412 28 57

Intakte Spule zu Fischerrute (Forelle, Hecht) für Fischer-Neuling.

079 652 66 14

Brezelieisen Jura Abholung.

079 290 09 88

Led-Kerzen oder Lichterketten.

076 738 73 23

Warme farbige Socken, Grösse 43.

076 738 73 23

Diverses

Verloren: WWF Steinbock. In Huttwil zwischen Coop und Bernstrasse.

079 381 44 88

Gefunden: Feldstecher, am 28.9.auf dem Weg vom Sigriswiler Rothorn; in der Nähe vom Underbärgli.

079 654 81 71

