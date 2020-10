Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Donnerstag, 8. Oktober Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: Partyzelt : 3 x 3 m , auch ohne Seitenwände. Bitte per Whats a p p. 0 79 798 01 75

Zu verschenken



Schöne Schwiegermutter-Pflanze. Durchmesser: 50 cm; Höhe: 140 cm; Abholung in Konolfingen.

031 791 11 25Resten von Teppich- und Wandbehang-Knüpfen. Verschiedene Farben.

In 3432. SMS.

079 393 80 11Damenschuhe Winter u. Sommer, Gr. 42; Wintermantel u. anderes, Gr. 44.

031 918 48 12 Metallbettrahmen silber, 160 x 200 mit Lättlirost und 2 Nachttischli, silbergrau. Muss in 3422 Kirchberg abgeholt werden. 079 393 49 52Dreier-Sofa, 210 cm, Leder, dunkelrot, muss abgeholt werden.

079 371 15 08Eckbank ca. 173 x 133 cm.079 270 68 92Birke in Topf, ca. 2 m hoch in 3628.079 410 18 50Schurwoll-Decken: 1 x 150 cm x 190 cm; 2 x 150 cm x 200 cm. Zum Abholen. Nur SMS.079 479 70 66Konfigläser mit Schraubdeckel.031 771 10 402 weisse Gartenstühle aus Holz, Lehne verstellbar und weisser, runder/ovaler Tisch mit 4 Stühlen aus Holz.076 606 22 20Hometrainer Ergometer im Raum Oberaargau. Muss abgeholt werden.

076 517 63 77

Zeichnungstisch: 92 x 65 cm. Gartentisch 120 x70 cm. Elektromotoren: 1 x 1420 U min. 1,5 PS 380 Volt; 1 x 2850 U min 0,55 PS 380 Volt; 1 x 2750 U min. 0,26 A 380 Volt. 061 922 07 39



Gratis gesucht

Gartenplatten in gutem Zustand, Grösse mind. 40 x 40cm, total mind. 10 m2.

078 653 27 84Brätzelieisen. Danke.

077 508 27 07Briefmarken aus aller Welt.

079 559 92 35Quitten in der Region Thun.

079 462 94 56Chicco d'oro-Punkte.079 290 09 88Partyzelt: 3 x 3 m, auch ohne Seitenwände. Bitte per Whatsapp.

079 798 01 75Grünes Kochbuch, Name: Berner Kochbuch.

033 356 13 70Grosse Teddybären für Weihnachtsdekoration.

079 289 00 01iPot.

079 811 41 92

Diverses

Gefunden: ABOS-Velofaltschloss, Belpberg - Hofstetten - Chutzen.

079 676 01 94