Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Donnerstag 3. September Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: Herbstdeko. 076 738 73 23 Getty Images/iStockphoto

Zu verschenken

Autositz von Chicco, benutzbar ab ca 2.5 Jahren. Gut erhalten, abzuholen in Hettiswil.

079 727 64 02

JVC TV. 80 cm Durchmesser.

077 504 42 54

Bananenkisten, darf abgeholt werden.

079 103 66 72

Doppelschlafzimmer mit Nachttischli, Kommode, Schrank.

077 477 73 77

Hellraumprojektor in 4900. Bitte nur SMS.

079 659 71 07

Modernes, schwarzes Radio-TV-Tischli.

079 577 08 82

Gartentisch, weiss, oval, 160 x 110, Tischblatt i. O. Beine und Füsse haben Rostflecken. Abholen in 3427. Nur SMS. 079 272 31 69

2 Seerosenstöcke: 1 weissblühend, 1 blassrosablühend.

Müssen abgeholt werden in Rüschegg Heubach (sind noch im Teich).

031 738 84 13

Orientteppich. Hat ein Loch.

062 922 07 74

5 Panasonic Scherblätter WES9093Y zu ES761.

079 745 22 17



Gratis gesucht

3-4 Bananenschachteln oder Umzugkartons, Bern oder nähere Umgebung.

076 328 32 03

Mädchenkleider ab Grösse 116.

079 388 32 82

Stabile Holz-Gartensitzbank.

079 448 18 60

USM-Möbel.

078 625 50 09

Herbstdeko.

076 738 73 23

Damenblusen, Grösse: 58 / 60 oder grosse Herrenhemden.

076 738 73 23

Saroten retard Kapseln, 25 mg oder 50 mg, die nicht mehr gebraucht werden.

079 893 13 69

Regenfass. 200 l

079 228 36 43