Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Donnerstag, 26. August

Zu verschenken

Kalender 2021 (20-25 Stk.) mit Naturbildern von ca. 32 x 30.5 cm zum Basteln gratis abzugeben.

079 611 72 51

4 Gartenstühle, weiss stapelbar neuwertig.

031 333 25 70

Aus Grossättis Weinkeller div.Rotweine, ab 1970.

079 360 98 08

Markenkleider, Armani etc. ab 1996, Grösse 38. Schuhe, Bally, Tods. Grösse 36. Alte Hermes Kofferschreibmaschine von 1925.

079 360 98 08

Seitenmarkise, grau, neu, muss abgeholt werden in Köniz.

076 338 26 56

Hausräumung in Langenthal, Sa, 28. Aug. 10.00 - 17.00. Möbel, Bilder, Bücher, Gebrauchsgegenstände sind günstig zu haben.

079 671 01 64

Wohnungsräumung am Bodenacker 30 in Bolligen (1. Stock). Schöne Möbel, Bücher usw. zum gratis mitnehmen. FR, 27.8.17.00-20.00 und SA, 28.8.10.00-14.00.

078 631 10 57

Eckbank 130 x 170 Stoffbezug, 2 Stühle mit Kissen, Eiche massiv.

079 514 67 02

Tiefkühltruhe 400 Liter.

079 782 46 51

Ausziehbares Sofa: gebraucht, etwas von der Sonne verblasste Farben, jedoch in gutem Zustand. Servierwagen (schwarz/weiss) gebraucht, jedoch ansonsten in gutem Zustand. Muss abgeholt werden in 3415.

079 202 84 14

Schöner 4-türiger Schlafzimmerschrank, teilw. mit Spiegel. Abzuholen in Köniz.

079 404 87 34

UHU Sammlung, ca. 50 Stück für Setzkasten, gratis, bitte nur Whatsapp.

078 692 27 96

Div. Gipsplatten, 50 x 100 cm und 100 x 120 cm, 10 mm dick. Müssen abgeholt werden.

079 401 89 35

Gratis gesucht

Suche ein Türgitter (zum einspannen).

079 487 99 51

Glas Milchflasche.

078 829 11 21

Rollstuhl für unseren Grossvater.

076 538 45 57

Gravitrax / Geomag Spielteile.

078 820 19 34

Auto-Kindersitz für 4-Jährigen.

077 433 27 36

Sense oder nur Senseblatt, Dengelstock oder -eisen und Dengelhammer.

077 434 06 34

Brezeleisen Jura oder Sigg.

076 466 30 67

Brezeleisen für Weihnachtsbäckerei.

079 235 54 01

Ich suche Sockenwoll-Reste auch kleinste Knäuel! Ich bin eine dankbare Abnehmerin! Stricke Socken und Mützen für soziale Projekte!

079 221 64 60

Alte Mofa plus Ersatzteile Sachs.

079 262 49 42

Frauen Töffbekleidung grösse XXL und evtl. Helm.

076 572 58 18

Diverses

Gefunden: Schlüsselbund an der Dorfstrasse in 3423 Ersigen.

079 277 00 29

