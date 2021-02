Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Donnerstag, 25. Februar Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Zu verschenken

Ikea Kallax 4 x 4 weiss mit weissen und grauen Boxen. Foto vorhanden. 079 300 44 20

Home-Trainer Typ: Kettler-Golf E. 031 721 92 73

2 neue Melkerblusen Gr. 52. 062 963 13 07

3 Flexa Betten Fichte und viel Zubehör (Kasperlitheater, Rutschbahn, Material für Kajütenbett, etc). Abholen in 3367. Nur SMS. 079 625 91 76

Einige Teddybären. 079 304 75 57

Älteres intaktes Damenvelo Marke Cilo. Muss in Thun abgeholt werden. 079 564 11 73

Eckbank mit Küchentisch, Eiche massiv, demontierbar, abholen am 20. März 2021 in 4923. Fotos mit Masse vorhanden. 079 751 81 37

Rasenmäher, selbstfahrend, etwas aus der Übung, sucht Hobbyingenieur für ein neues Leben. 032 636 32 21

3 Wechselrahmen, reflexfreies Glas, 48 x 60 cm, abzuholen in 4912. 079 581 16 35

Schweizer Familie Hefte. 078 898 96 40

Bettsofa weiss Kunstleder, Schreibpult höhenverstellbar, TV-Möbel, Glas. Umgebung Langenthal. 079 674 35 12

Gut erhaltenes Doppelbett, Topflex (swiss made) aus hellem Holz. Fotos auf Wunsch! Demontiert, muss abgeholt werden in 3036. 079 715 48 75

Blaue Wasserfilter zu Kaffeemaschine Jura claris blue 2 Stück, abzuholen in 3800. 079 206 14 54

Ordner mit verschiedenen Pins. 079 303 77 16

3 Ordner mit Kaffeerahmdeckeli. 079 303 77 16

Gratis gesucht

Schachbrett mit Figuren. 079 695 22 21

CD von Manuela Felice, Bücher Basteln mit Wäscheklammer. 031 721 83 34

Jura Brezeleisen. 076 542 79 80

Diaprojektor noch funktionstüchtig. 079 841 57 45

Käthe Kruse Puppen. 079 387 25 41

Natel: einfach in der Handhabung mit noch alter grosser Simkartenaussparung. Sollte min. SMS/MMS tauglich sein. 079 794 41 64

Glacemaschine (SIMAC) Il Gelataio 800, the Ice Cream Boy. 079 934 45 22

Alte Osterhasen. 076 529 28 47

Spielzeug Blech-Katze mit Ball und Schlüssel. 078 861 87 17

Massiver Gartenbank. Kann auch renovationsbedürftig sein. 079 740 64 31

Stubewage gflockte. 076 497 20 40

Käthe Kruse Puppe auch defekt. 079 593 21 42

Wellbleche. 079 703 82 93

Gartenzwerge. 079 289 07 70

Baumwollreste Stoff. 076 738 73 23

Vereinsbon der Migros für Kinder Sportverein. Foto vom Code reicht. 079 817 75 56

Wachteleierschachteln 6er aus Karton, bitte SMS. 078 817 74 46

Diverses

Gefunden: Ohrhänger mit Edelstein gefunden am Strandweg zwischen Faulensee und Spiez. Melden mit SMS. 076 433 16 53

Verloren: Am So, 21.02.2021 in Blinzern-Stapfenstrasse-Schwarzenburgstrasse-Könizstrasse in Köniz, schwarzes Lederschlüsseletui mit 6 Schlüsseln. 079 451 65 58