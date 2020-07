Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Donnerstag 23. Juli Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Zu verschenken

Verschiedene Pins, ca. 20 Exemplare.

079 708 50 30

Bettgestell, 140 x 200 cm, mit Lattenrost, gut erhalten.

079 684 69 07

Ikea Taschenfederkernmatratze, 140 x 200 cm, gebraucht, aber in gutem Zustand, in Thun, ab 17.30 Uhr.

079 462 63 88

Elektrosachen wie Scartkabel, Stecker und Verschiedenes.

076 530 56 92

Wappenscheibe Kämpf, muss gereinigt werden.

079 387 78 33

Gratis gesucht

E-Bike oder Töffli, für Grosi.

078 820 19 34

Dörrex, welche feuchte Birnen zu trocknen vermag. Nur SMS.

076 521 25 75

Funktionierendes Brezeleisen.

076 735 00 30

Roseneisen/Waffeleisen.

079 235 54 01

Wander-GPS; Bike; Mountainbike.

078 401 22 55

Externes DVD/CD-Laufwerk (Brenner) mit USB-Anschluss.

076 530 56 92

Altes Bergseil, circa 35 Meter lang. Nur SMS.

079 476 36 59

Nagerkäfig für Meerschweinchen, mind. 70 x 140 cm, nur SMS.

078 847 43 50

Diverses

Herzlichen Dank an die Person, welche am Freitag, 17. Juli in Lyssach mein verlorenes Portemonnaie abgegeben hat. Bitte melden Sie sich bei mir.

079 354 91 23