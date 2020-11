Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Donnerstag, 12. November Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: Rollschuhe, Gr. 40/41, 2-Reihen-Räder. Alte Version für Schulprojekt. 079 312 37 23 Foto: Getty Images/iStockphoto

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Einfach den Aufruf erstellen mit Hilfe dieses Formulars. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Zu verschenken

Dunkler Esstisch, B: 115 cm, ausziehbar bis 220 cm, mit 6 Stühlen aus Massivholz mit hellem Polster. Laufband CrazyFit, wenig gebraucht, Geschwindigkeit 1-12.8 Km/h. Fitness-Bike mit Magnetbremse, wenig gebraucht.

079 310 30 30

1 Korbflasche (20 Liter), 1 Damenvelo (5-Gang).

079 850 16 62.

Spitalbett auf Rädern mit Motor, holzbraun. Guter Zustand. Abholen in Aeschi/Spiez.

079 715 75 09.

Hochdruckreiniger mit Zubehör, muss abgeholt werden im Raum Burgdorf. Bitte nur SMS.

079 581 91 85.

Hantelbank, schwarz, aus Metall. Abzuholen in 3322. Bitte SMS.

079 574 50 12

Lättlicouch, Kopfteil verstellbar mit Matratze (Suhra comforta), 200 x 160 cm Abzuholen in 3414.

034 422 67 60

Kettler-Veloanhänger mit Box und Deckel (ohne Kupplung), zusammenlegbar. Ein Pneu-Schlauch ist defekt. Abholen in Bätterkinden

032 665 00 73

Kranzkasten aus Holz mit Glastüre. L: 75, B: 60, T: 7 cm.

079 583 54 00

Grosser Tisch 100 x 170 cm mit Eckbank, steht in Bauernhaus-Küche, muss demontiert und abgeholt werden. Antiker Tisch, Louis XV. 100 x 140 cm mit 50 cm Auszug. Bettsofa mit Lattenrost, wird am Fussende ausgezogen auf 200 x 160 cm. In 3422. Nur SMS.

079 423 27 46

Möbel, Geschirr, CD.

079 534 88 88

Laminat (Buche) ca. 20 Quadratmeter. Muss abgeholt werden.

031 849 19 98

Diverse Bücher (Kunstbände, Basteln...). Müssen in Steffisburg abgeholt werden.

079 510 39 11

Nähfaden, Nähnadeln und viele Knöpfe. Abzuholen in der Gegend Herzogenbuchsee oder per Post.

079 650 86 35

Gratis gesucht

Modelleisenbahn.

079 884 44 53

Umdrucker (evtl. Cito) für sogenannte Schnapsmatritzen.

034 497 39 15 oder 077 405 68 50.

Jura-Brezeleisen.

076 527 42 88

Lehrbücher für Passerelle.

079 536 17 87

Ungebrauchtes (altes) iPhone, funktionstüchtig.

079 400 64 03

Bluetooth-Lautsprecher für Altersheim.

079 446 25 52

Rollschuhe, Gr. 40/41, 2-Reihen-Räder. Alte Version für Schulprojekt.

079 312 37 23

Samichlous-Mantel, Bart.

079 609 25 48

Runder Tisch, Durchmesser 1 m oder weniger.

077 412 28 57

Schüttgläser zur Dekoration.

077 508 27 07

Ein einfach zu bedienendes Hörbuch für fast blinde Person, die sich für acht Tage in ihrer Alterswohnung in Isolation befindet. SMS.

079 663 80 65

Holz zum Drechseln von Obstbaum, Birke usw. Unterstütze auch beim Holzschlag.

079 353 30 15

2-Platz-Velo-Anhänger mit Babysitz zum Ausleihen (z.B. Croozer, Thule).

078 251 90 91

Newborn-Set für Tripp Trapp-Hochstuhl zum Ausleihen.

078 251 90 91