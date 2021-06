Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Donnerstag, 10. Juni Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gesucht wird eine gut erhaltene Handorgel. 031 859 20 91 Foto: Getty Images/iStockphoto

Zu verschenken

Tageskarte SBB Gemeinde 12.06.21, muss in Flamatt oder Schwarzenburg abgeholt werden. Nur SMS. 079 282 37 53

Fernseher Philips 92x55cm, einwandfreie Bildqualität, beim Senderwechsel bleibt er manchmal hängen. Muss abgeholt werden 3422. Nur SMS. 079 423 27 46

Zwei grosse Clivia-Stöcke zum teilen. Abholen in 3033 Wohlen. 076 595 30 55

Thule Autodachständer mit seitlichen Auflagen und abschliessbar. 031 721 02 69

Laufband. 031 302 84 16

Schreibtisch Ahorn auf Rädern mit integrierten Korpussen und Tastaturauszug. Muss in Gümligen abgeholt werden. Fotos auf Anfrage. 078 789 96 56

Lego-Steine dupplo und farbige Holz-Bausteine. Anruf. 079 361 86 14

Zubehör zu Video-Aufnahmen, wie Kameraleuchte, div. Kleinstative, Mikrofon, Steadyshot, etc. Muss en Bloc in Gsteigwiler abgeholt werden. 079 617 55 15

Stubentisch Nussbaum, 225x100 cm. Gut erhalten.

034 445 12 45

Zitronenmelisse, Salbei, Pfefferminze, Maggikraut zum verarbeiten. Muss in Wynau abgeholt werden. 079 283 63 86

Beidseitig ausziehbarer Nussbaum Holztisch und Eckbank. 076 332 37 68

Burgdorfer Jahrbücher 1983-1993, Berner Jahrbücher 1982-1993. Abzuholen in Oberburg. 079 363 90 54

Tisch, Länge 130 cm, Breite 90 cm, Beidseitig 40 cm zum ausziehen. 079 580 38 88

Häcksler «Ranchero». Nur für dünne Äste. 079 245 70 74

Setzlinge im Topf: Tagetes, Tomaten, Speisekürbis. 079 679 14 57

Wer kann noch Trophy-Marken brauchen?

031 931 92 50

Gratis gesucht

Militärsachen. 079 362 82 72

Gut erhaltene Handorgel. 031 859 20 91

Super-VHS Videorekorder, funktionstüchtig. 079 646 31 84

Sigg Bretzel-und Waffeleisen für Altersheim. 077 441 70 02

Hans Ernst Bücher. 079 772 64 80

Rahbarber und Pfefferminze zum selber pflücken. 077 411 59 29

Sänger und Sängerinnen für Chorkonzert (Schweizer Vokalmusik) am 18. September und 3. Oktober in Bern und Fribourg gesucht. Proben jeweils Montagabend in Bern. 078 767 04 97

Dörrex zur Verarbeitung von Bohnen. 076 735 00 30

Viele Paninibilder. Bitte Whatsapp oder SMS. Porto wird übernommen. 077 422 64 08

Gut erhaltene Handorgel. 079 518 83 81

Tisch für Balkon, schwarz, grau oder mit Holz (nicht weiss), mit 4 Stühlen. Wird abgeholt. 079 251 43 20

Rosenbogen. 079 772 00 39

Blasinstrumente für Deko. Zustand egal. 077 432 19 67

Grillrost und Grillplatte rund 53cm. 078 744 57 99

Benzin-Rasentrimmer. 079 467 12 72

Modelleisenbahn Spur N oder H0. Schienen und Rollmaterial.

076 700 75 03

