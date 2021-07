Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Donnerstag, 1. Juli Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Zu verschenken

Diverse ältere Reiseführer (Dumont, Baedeker, etc.), Liste verlangen. Abzuholen in 3510. Versand gegen Portovergütung möglich, nur SMS/Whatsapp. 076 324 74 34

Salontisch mit zwei runden, schwenkbaren Glasplatten/Stahlgestell/top zustand/ abzuholen in Spiez/ Foto möglich. 078 674 28 30

Benzinrasenmäher Ranchero Hobby Line BH 42. Muss in Frinvillier abgeholt werden. 032 358 14 58

Ausziehbarer Esstisch aus Holz, Masse 160 x 90 x 75, ausgezogen 200 x 90 x 75. Muss in 3818 abgeholt werden. Auf Wunsch Foto vorhanden. Bitte nur SMS oder Whatsapp. 079 278 30 60

Schützenabzeichen-Kränze abzugeben. Von ca. 1960-2000. Zum Abholen. Nur sms. 076 407 27 59

Bücher von Hanni Schenker, Kathrin Rüegg, Therese Bichsel und viele mehr. 079 568 64 02

Fernsehgerät Sony Bravia, Mass B 80 x H 55 cm. 12 jährig, in sehr gutem Zustand. Nur SMS. 076 409 45 55

Anthrazit farbener Kunststoff Gartentisch mit 8 Stühlen dazu Masse: 160/210 X 100 cm im Raum Burgdorf. Bitte nur SMS. 079 581 91 85

Gut erhaltener Tiefkühlschrank «Liebherr» mit 5 Schubladen. 079 448 78 60

Schreibtisch hell fourniert 138 x 75 x 67 cm. Abholen. 079 648 39 33

Gratis gesucht

Rückenspritze Birchmeier, Kunststoff. 079 282 09 74

Benzinrasenmäher mit Radantrieb in Trimmer. 079 467 12 72

EM-Panini Kleber. Wer hat überzählige? Bitte SMS/Whatsapp. 078 883 88 84

Langhantel und Gewichte. 079 794 20 47

Wer braucht seinen Hobelbank (Werkbank) nicht mehr? Wir wären glückliche Abnehmer. 079 257 81 20

2 Kanthölzer, Mindestlänge 3.2 m, Dicke 150 x 150 mm, mehr oder ein bisschen weniger, für Hängemattenstand. 079 506 43 25

Kleiner Flachbildschirm TV. 079 737 76 30

Deckel zu Kugelgrill ab 57 cm Durchmesser. 078 744 57 99

Gesucht für Asylunterkunft: Schlaginstrumente, DJ-Mixer, Verstärker, Lautsprecher. Gerne holen wir Ihre alten Instrumente ab. Danke für Ihre Kontaktdaten. 079 427 70 46

Grosse Sonnenstore minimum 5 m breit. 079 451 39 77

Alte Mikrofone, auch ungeprüft oder defekt. Übernehme Portokosten oder hole ab. Danke für alle Angebote mit Foto und Beschreibung. 079 427 70 46

Diverses

Am 29. Juni, ca. 17 Uhr, am Aarequai in Thun: zwei Mehrfahrtenkarten der STI. 033 222 98 63

