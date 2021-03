Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Dienstag, 30. März Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Zu verschenken

Mikrowellengerät mit Grill, Marke «Intertronic», guter Zustand.

079 251 36 69

«Geo»-Zeitschriften ältere Jahrgänge, insgesamt ca. 100 Stück.

078 863 68 65

Brunnen für Garten. Diverses Holz.

079 589 97 48

Obstbaumspritze mit entspr. Spritzmaterial.

033 847 15 55

Kaffeerahmdeckeli, grosser Ordner, ältere Serien, geordnet.

033 437 23 33

Kirschlorbeer (Prunus caucasica) 10 schöne Pflanzen als Hecke, Höhe ca. 1 m, Stammdicke ca. 6-8 cm, müssen selber ausgegraben werden. Bilder Vorhanden. Nur SMS.

079 684 08 17

Seerosen weiss und fahrbare Velos.

034 461 40 25

Alter «Brügiwagen» und Bockwagen; müssen in Dürrenroth abgeholt werden.

079 549 42 51

Bücher von Bernt Engelmann: Das eigne Nest, Die Macht am Rhein, Meine Freunde die Manager, Meine Freunde die Waffenhändler, O wie oben,

031 859 32 14

Ca. 60 Chorpartituren geistliche Musik, Bach Kantaten, Oratorien, Messen. Region Thun.

079 599 44 16

Filterkaffeemaschine, abholen in Steffisburg, nur SMS.

076 535 48 88

Waschbetonplatten, selber ausbauen und abführen.

031 819 42 24

Desktop PC Windows 10. Abholen in 3068.079 235 19 39

3 neue Balkon-Blumenkästen, 80 x 16 x 17cm (innen L x B x H), Rand 2 cm, PP weiss, Bewässerunssystem, Coop Bau+Hobby Art. 6.315.100, abzuholen in Gwatt (Thun).

033 336 54 65

Tennisschläger Wilson 4.3 Hyper Carbon, Topzustand, Kopfgrösse 645 cm2, Farbe, schwarz-blau, Gewicht 295 Gramm, mit Schützhülle, max. 5-10 mal von Anfänger benützt.

079 767 06 00

Diverse Bücher wegen Räumung (Liste auf Anfrage).

034 415 11 19

Gefrierschrank AEG, B: 65 cm, T: 60cm, H: 154cm - 228 l Inhalt. Älteres Model funktionert jedoch einwandfrei. Muss abgeholt werden in 3700. Bitte nur SMS.

079 325 86 57

Schreibmaschine Hermes 3000. Abzuholen in 3052.

079 267 90 53

5 Alu-Lamellenstoren B: 70 cm, L: 130 cm.

079 352 91 70

Kalksandsteine 44 Stk. L x B x H: 25 x 12 x 13.5 cm, abzuholen Region Blumenstein bei Thun.

079 818 79 34

Isolationsmaterial Isover, 8 Platten 1.25 x 0.60 = 6 m2. und 5 Platten Knauf 1.20 x 0.60.

079 719 10 41

Lattenrost, Kopf und Fussteil verstellbar 90 x 200 cm Lattenrost Kopfteil verstellbar 90 x 200 cm sowie 1 Tempur Matratze 90 x 200 cm in Thun nur SMS.

078 856 14 82

Wassertank, Holzkohlegrill.

033 442 12 80

Gartenlounch Sitzecke, geflochten, antrazitfarben, 213 cm x 190 cm. Muss abgeholt werden.

079 314 79 69

2 frisch geöffnete Felix Trockenfutter für Katzen. Gültig bis 2022. Meine Katzen fressen es nicht. Ihalt 2 Kg. nur SMS.

079 637 30 00

Hunde-Fahrradanhänger, Gestell neuwertig, Netz hinten leicht defekt , kann repariert werden.

079 937 85 04

Bett 140 x 200 cm, Hasena Top-Line inklusive Rost und Matratze.

079 232 77 72

Verbundsteine Beton wellenförmig 12 m2 . Abholen bis Mitte April 2021.

078 640 32 02

Roller Jacke XL und 2 Helme.

078 803 60 25

Schwarze Motorex Latzhosen Gr. 56 1, Paar Schnittschutzhosen Gr. 58/60.

062 963 13 07

Gratis gesucht

Sigg Waffel-und Bretzeleisen.

077 441 70 02

Hörbücher Jeremias Gotthelf u.a. (MC, LP oder CD).

079 633 96 75

Jura Brezeleisen.

076 542 79 80

Pingpongtisch für draussen.

078 760 27 97

Mofa kann auch defekt sein.

078 905 23 48

Dekofiguren für Balkon.

076 738 73 23

Lichterketten für draussen.

076 738 73 23

Wer hat doppelte Panini-Bilder, die er nicht braucht.

078 616 13 35

Gartenzwerge.

076 738 73 23

Migros Vereinsbon Sammlung im Endspurt. Port wird vergütet.

079 206 26 38

Alten Kinderhochstuhl aus Holz. Danke für ihr Angebot.

076 529 28 47

Mädchensommerkleider 122 128.

076 738 73 23

Kinderkombi/ Overall für in den Stall ab Grösse 92. Bitte per SMS kontaktieren.

078 793 23 32

Waffel/Bretzeleisen von Sigg.

079 646 31 84

SUP Stand Up Paddle für meine Kids.

078 820 19 34

Herrenvelo oder Mountainbike.076 249 76 76

Runder goldener Spiegel.

078 735 53 34

Guterhalterer Benzinrasenmäher.

077 405 07 91

Zumstein Spezialkatalog (Ausgabe von 2000).

077 503 61 89

FC Thun Sachen (alte Matchprogramme, Eintrittsbillet, Autogramme, Wimpel, Schals etc.)

079 882 98 30

Student (1.78 cm) sucht Rennvelo für den Alltag (Rahmengrösse 55-57).

078 604 36 24

Blumenpresse.076 529 28 47

Pikler Dreieck.

077 490 74 98

Ich suche Rhabarber zum einpflanzen.

078 639 10 77

Stricke Socken für Rumänien. Suche Wolle.

078 766 10 84

Alles aus Zinn.

079 518 83 81

Guterhaltene Schneiderbüste.

079 362 82 72

Guterhaltene Handorgel.

031 859 20 91

Ein Töffli, darf auch kaputt sein.

076 369 18 01

Suche kleine/mittlere Einmach-/Konfitüregläser. Hole Sie im Raum Bern/Zolikofen ab. Bitte nur SMS.

079 382 32 40

Gut erhaltener Patent Ochsner Abfalleimer 35 Liter, gerne Raum Langnau, bitte um Angebote mit Foto.

079 545 64 28

Tripp Trapp mit Bügel.079 667 82 88

Fahrrad für Mädchen, 11Jahre alt. Kann abgeholt werden.

078 806 91 26

Altes Berner Kochbuch Blau.

079 398 53 72