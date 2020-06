Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Dienstag 30. Juni Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: GO-Pro. 078 768 02 02 Foto: iStock

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Einfach den Aufruf erstellen mit Hilfe dieses Formulars. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Zu verschenken

6 Geranienkistchen Eternit, in Heimberg.

079 295 82 72

1 Schachtel Strickhefte, Anna- und Lena-Handarbeitshefte; 1 grosser Plastiksack mit Pedigrohr. Nur SMS.

079 717 99 92

2-türiges Badzimmerkästli, weiss, Wandmodell.

079 723 68 38

Douglas Terrassen Holz, 26 x 115 x 4000 cm, gerillt, für 40 m2, inkl. Chromstahl torx Schrauben.

079 124 36 26

Scartkabel und ähnliche Kabel, elektrische Sachen wie Stecker usw.

076 530 56 92

Alte RC-Modellbauartikel: 2 Autos, 4 Schiffe, 1 Segelflugzeug. Alle Modelle sind alt und für Bastler. Nur SMS.

079 292 11 05

Fast nie gebrauchte Eternit Balkonblumenchischtli, 75cm lang.

079 372 85 31

Gummi Förderband, 8 Meter.

079 206 00 28

Gratis gesucht

Weck-Einkochautomat.

079 361 60 06

Pferdesattel für Fasspferd.

079 257 61 34

Kleiner Motormäher.

079 307 86 53

GO-Pro.

078 768 02 02

Früchte zum Verarbeiten.

079 561 75 90

Externes DVD/CD-Laufwerk mit USB-Anschluss.

076 530 56 92

Froteewäsche; Topflappengarn, Raum Thun.

076 738 73 23

Funktionstüchtige Sense.

076 405 14 94

USB-Ladekabel zu Vakuumsauger Lay-Z-Spa. Oder die genaue Typenbezeichnung des Ladekabels.

076 761 84 72

Fisher Price Figuren Grossmutter und Grossvater.

076 380 19 24

Velo-Kindersitz oder Anhänger.

079 778 91 33

Unifarbene Kopfkissenbezüge, Grösse 65 x 100 und 65 x 65 cm.

076 738 73 23

Berndeutsche Bücher.

0767387323

Alte Version von Adobe Photoshop (CS6 oder CS5).

079 882 98 30

Diverses

Gefunden am 25. Juni am Margelweg in Schliern: Schlüssel an rotem Anhänger «Police.be.ch» Radfahrertest. Am Schlüsselring ein Anhänger «Krokodil» aus Glasperlen.

078 815 77 23

Vermisst: Timmi, schwarz-weisse Katze, im Gebiet Aufhabenweg/Hinterbergweg Langenthal. Auffällig ist seine schwarze Nase. Ist auf Medikamente angewiesen.

079 372 85 31