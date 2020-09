Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Dienstag, 29. September Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: Ein Skateboard . 076 499 01 37 Foto: Getty Images/iStockphoto

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Einfach den Aufruf erstellen mit Hilfe dieses Formulars. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Zu verschenken

Alter, massiver, 1-türiger Schrank mit Spiegel. Grösse: H: 197cm B: 107cm T: 56cm. Muss in Thun abgeholt werden. 2. Stock (24 Stufen).

076 401 86 59

Weidezaun. 1 x 25 Meter, in 3147 Mittelhäusern.

078 610 78 87

Bananenkisten, in Freimettigen abzuholen.

077 492 83 22

5 Schwingerstühle crèmefarbig, Kunstleder, müssten in Worb abgeholt werden.

079 506 64 70

Zaugg Grill, ZG 350-K/RK. Muss abgeholt werden.

079 470 38 93

Einkaufswägeli, rote Farbe, neue Heissluftfriteuse.

079 540 60 19



10 Knäuel Bernetta Supra Jakob-Wolle, weinrot.

079 208 98 01

Gewürzlorbeer im Topf, ca. 70 cm hoch. In 3084.

079 593 21 41

24 kleine gehäkelte Beutelchen. Ideal für Adventskalender oder kleine Mitbringsel. Raum Steffisburg. Nur SMS.

079 757 53 79

Gasgrillwagen Dallas mit 3 Brenner, Matratze 90 x 190 cm, Militärrucksack. Muss abgeholt werden in 3612 Steffisburg. Nur SMS.

079 208 34 14



Neue Staubsauger-Beutel, V-Cleaner Bag Mio Star.

079 299 80 34



Elektrischer Grill König Turbomat de Luxe, älteres Modell, funktioniert einwandfrei.

078 678 2 088

Altes Herrenvelo für Deko. Nur SMS.

079 375 95 13

Kajak mit zwei Plätzen, aufblasbar.

079 833 36 68

Kühltruhe 300 Liter guter Zustand.

033 345 64 92

Kinderhochstuhl Storchenmühle aus Holz. Nur SMS.079 326 94 89

IKEA-Schreibtisch weiss, B: 140x H:75 x T: 70cm, 2 Schubladen + 1 Hängeregistratur, auf Wunsch Foto.

077 407 99 66



3-eckiger Badezimmerhocker, Seitenlänge 43 cm, Höhe verstellbar, weisser Plastiksitz gelocht, Füsse Alu, muss abgeholt werden, Nur SMS.

079 525 87 01



Verschiedene Frühbeet-Folien, gelocht, gebraucht. Nur SMS.

079 518 08 92

Bettsofa inkl. Auflagematratze, Liegefläche 140 cm. Schreibtisch. Nur SMS.079 338 43 53

CD-Ständer. Plexiglas. Höhe 94 cm, 6 Tablare verstellbar. Muss in 3012 abgeholt werden.

079 317 15 88

Moll-Pult und Bürostuhl. Farbe blau/weiss. Foto vorhanden. In 3427.

032 665 28 58

10 gebrauchte Bananenkisten.

079 539 57 31

Gratis gesucht

Jura Bretzeleisen funktionstüchtig mit Gusseisenplatten.

079 488 21 17

Ich suche ein Skateboard.

076 499 01 37

Springformen: Durchmesser 19 - 20 cm. Region Thun.

079 657 65 23

Pilz Sammelbuch.

079 477 58 10

Rhabarberblatt aus Beton.

079 598 68 04

E-Bike oder Mountainbike.

078 401 22 55

Töff 125. SMS.

076 749 45 44

Kühlschrank.

079 646 40 31

Äpfel zum Mosten (Suurgrauech geeignet). Raum Emmental.

079 262 52 15

Tür Rundzylinder 22mm, bitte SMS.

076 749 4 544

Eine kleine Digitalkamera für unsere jüngste Tochter.

078 768 02 02

Quitten im Raum Bern/Thun.

031 721 01 59

Ein paar Äpfel zum Schnitzli dörren.

079 816 62 30

Gestrickte Socken, Grösse 43.

076 738 73 23

Äpfel oder auch andere Früchte.

079 525 42 17

Jahrbuch Oberaargau 2015.

079 385 90 80

Ein Leiterwägeli. Brauche es zur Dekoration.

078 813 47 73

Tiefkühlschrank oder Truhe. 079 573 43 34