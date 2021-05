Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Dienstag, 25. Mai Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Zu verschenken

1 solider Tisch aus Holz, 80 x 80 cm, mit 2 Stühlen. Abholen in Langenthal.

079 238 03 55

1 Autobatterie-Ladegerät, bitte nur SMS.

079 853 73 37

Glaskäfig mit Gitterdeckel für Hamster oder Mäuse. L 60 cm / B 30 cm / H 30 cm. Region Thun.

079 582 61 70

Gartenbeetabdeckung, 9 Stahlbügel für Folientunnel, Region Thun.

079 582 61 70

Pferdemist, super für Garten, Hochbeete, Rosen etc. Der Mist ist in Säcke à ca. 50 Liter abgefüllt. Standort Beatenberg.

079 459 07 09

Alte, sehr gut erhaltene 2-Mann-Handsäge.

079 799 55 56

Diverse Gürtel.

076 598 63 06

1 Sack violette Kerzenrest, in Thun.

079 477 58 10

Meerrettichwurzeln, abholen in 3033.

079 245 58 47

Einkoch-Vollautomat mit Zeitschaltuhr inkl. Weck-Gläser.

078 730 14 64

Rattan-Gartentisch mit Glasplatte in Heimberg. Bitte nur SMS.

079 295 82 72

Diverse Schallplatten klassisch. Bitte nur SMS.

079 295 82 72

Stricknadeln div. Grössen und Materialien, abzuholen in 3612. Abholen in Steffisburg.

079 777 30 29

Volle Coop-Trophykarten (für Messer etc). Gutschein 30 Franken an ein Halbtaxabo (für Neukunden). Nur SMS oder WhatsApp.

079 381 31 39

Sehr schöner Mammut-Civetta-Combi-Klettergurt M und Karabiner.

033 822 14 01

Sehr schöner Alpinisten-Rucksack, blau, Fürst Couloir 40 L.

033 822 14 01

Altes Kinderbett 140 x 75 cm , schwarz / weiss.

079 335 58 85

Volant-Vorhänge weiss für 8 Balkontüren und 6 Fenster.

079 708 76 42

Blumenknollen Canna.

079 648 38 39

1 Ton-Kasettenabspielgerät, Soundsystem, 5 Lautsprecher mit Subwoover.

079 763 07 83

Runder, massiver Eichenholztisch mit Mittelfuss, dunkelbraun. Durchm. 120 cm, ausziehbar (oval). Höhe 73 cm.

079 299 01 43

Töff-Kofferset, abzuholen in 3144 Gasel. 079 488 57 07

Gratis gesucht

Alte Holzbockleiter, maximal 190 cm hoch.

079 396 68 72

Älteren Gartenblechtisch, auch rostig.

077 508 27 07

Militärsachen: Rucksack usw.

079 465 59 62

Bülachereinmachgläser 1½ Liter, 2 Liter. ½ Liter mit grosser Öffnung, grün, Abholung.

079 290 09 88

Café-Cicco-D’Oro-Punkte.

079 290 09 88

Handorgel oder Gitarre. SMS.

079 334 03 88

60er-Jahr-Sideboard-Möbel, Länge ca 2 Meter, Höhe ca 85 cm.

079 290 09 88

Guterhaltener Kindertrettraktor, ab 3 Jahre.

079 735 06 70

E-Bike.

078 659 19 48

Funktionstüchtiger Tonbrennofen.

079 329 95 79

E-Bike.

079 633 96 75

Glaskanne zu Melitta «CAFE FUN»-Kaffeemaschine.

077 439 12 48

Alte Wienerstühle mit gebogener Rückenlehne, können auch defekt sein.

033 437 49 92

Fahrbares Mofa / Töffli, wird abgeholt. 079 703 82 93

Gartentisch, eventuell mit Stühlen.

076 304 12 06

Benzinrasenmäher für Pfadiheim.

079 215 88 53

Benzin-Motorsäge.

079 467 12 72

Alte, weisse Vorhänge zum Basteln.

079 351 21 25

Rhabarber, wird gerne geerntet.

079 769 27 53

Weinkühlschrank.

078 885 81 82

Gravitrax-Spielteile.

078 820 19 34

Diverse

Verloren am 20.05.2021: USB-Stick silbern, Parkplatz Obi Schönbühl, vermutlich Nähe Fussgängerpasserelle.

079 415 11 89

Möchte mich bei derjenigen Person erkenntlich zeigen, die am Do. in Bern das verlorengegangene Portemonnaie an den Zug brachte.

079 443 68 01

Gefunden: Schwarzes Smartphone Sony Xperia. Meldezeit bei der Polizei: 03.05.2021. Schafholle, Trub. Im Moment Gemeindeverw. Trub, Frau Bieri, 034 495 22 22.

079 334 34 14





