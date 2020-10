Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Dienstag, 20. Oktober Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Zu verschenken

Reisverschlüsse für Combi, verschiedene Längen. 079 853 73 37

10 grosse Teller, 10 Suppenteller, 15 Dessertteller, alle weiss und eckig. Abholen in Heimberg. 079 656 47 89

Bertelsmann-Lexikon 1-10. 079 765 83 35

Messwerkzeuge Schieblehre, Mikrometer ect.

079 742 28 45

Mitfahrtageskarte für eine Begleitperson zusammen mit dem Inhaber des GA 2. Klasse. Gültig bis 10.11.2020. 077 461 92 70

500 Puzzle, müssen in Thun abgeholt werden. 076 738 73 23

Von-Tavel-Bücher in alter Schrift. 076 738 73 23

Dunkelroter Sessel mit Aufstehhilfe, Stoffbezug. Abzuholen in Schwarzenburg. 079 605 96 64

Kinder-Gitterbett, 120x60, Holz, braun. 079 779 24 86

Kinderbettli, 70x140 cm, Gitter können weggenommen werden. Auf Wunsch inkl Matratze. 079 509 90 49

Spezielles, hübsches Holzbett mit Holzrost, Matratze 140x190, mit Umrandung und Kopfteil 175x230x40. An guten Platz, abzuholen möglichst bald in Thun. Nur SMS. 079 464 89 70

Fa-Duschcrème «Mystik Moments», 5x250 ml, ungeöffnet und Fa-Déodorant, 1x150 ml, ungeöffnet. 033 822 36 57

Div. CD's zu verschenken, Jodel, Schlager, Volksmusik, ca. 100 St.. Abzuholen in 3272, nur SMS. 079 789 98 63

Zeit! Sie haben erst seit Kurzem ein Smartphone und möchten die Grundlagen/Anwendungen in Ruhe vermittelt bekommen? Gerne zeige und erkläre ich es Ihnen. 079 653 05 18

Druckerpatronen 364 für HP 3520. 2 x schwarz; 2 x blau/rot/gelb/schwarz mit Photopapier. Wert über Fr. 200. Verfalldatum abgelaufen. SMS. 079 243 14 03

Kettler-Crosstrainer Unix P, wenig gebraucht , muss abgeholt werden, bitte nur SMS. 079 365 21 50

Abzuholen: Crepes-Set und Joghurtmaschine. 079 825 88 66

Kinder-Hüpfball Filly, 35 cm, pink, und Bobby-Car Walker, Kunststoff, blau-gelb-rot, beide sind gebraucht, Abholung in Zollikofen. Kontakt nur per SMS. 078 800 55 88

Laptoptasche aus Stoff, schwarz, mit Reisverschluss. Aussenfach und 3 kleine Innenfächer, Gr. 43 x 32 x 8 cm. Muss abgeholt werden. 079 547 86 61

4 Damast-Nachtvorhänge, weinrot, je B: 135 cm, H: 190 cm, oben mit Faltenband. 031 911 20 28

13 ältere Bierflaschen mit Bügelverschluss: Aemme-Bräu, Appenzeller, BFM, Boxer, Egger, Rosengarten, 125 Jahre Gurten. 079 440 37 90

Div. Schienen H0 u. Zubehör zu Märklineisenbahn. 031 747 80 52

5 Feuermelder mit Batt.-Betrieb, von FW empfohlen. 031 747 80 52

Küche in Echtholz (Ahorn), abzuholen in Wattenwil. 033 356 50 66

10 Bananenschachteln. Müssen in Konolfingen abgeholt werden. 079 601 23 94

Diverse Bücher. Natur wie Lexikone. Lokomotivkarten mit Couvert. 078 849 17 48

Gratis gesucht

Herrenuhren aller Art. auch defekt. 079 725 42 68

Modelleisenbahnen, egal was, habe AHV und viel Zeit.

079 884 44 53

Schrank 80-90 cm breit, 60cm tief und ca. 190cm hoch. 079 459 07 09

Alte Adobe-Photoshop- oder Adobe-Creative-Suite-Version (CS5 oder CS6). 077 503 61 89

Klavierbank / Klavierstuhl. 077 503 61 89

Jura-Brezeleisen. 076 527 42 88

Damen-Fahrrad als Bahnhofvelo, sollte noch fahrtüchtig sein.

079 626 63 46

Spektiv oder Feldstecher für die Jagd oder Vogelbeobachtung. 079 725 42 68

Stabile Metallkleiderhalter. 078 874 91 07

Mountainbike. 078 401 22 55

Dampfkochtopf für WG. 078 890 58 54

DAB-Radio mit CD-Player. 079 622 48 90

Guterh. Rohre von Intex Pool. 079 684 84 45

Spielzeug-Seilbähnli.

079 289 00 01

Quitten. 079 594 19 87

Diverse

Für zwei Schülerinnen in der 7. Klasse: eine Schnupperstelle in einer tierärztlichen Praxis. Am Zukunftstag am 12 November. Raum Woblental. 078 726 99 36