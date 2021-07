Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Dienstag, 20. Juli Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: « Sandkasten, möglichst zum A bdecken. » 079 735 06 70 Getty Images

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Einfach den Aufruf erstellen mit Hilfe dieses Formulars. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-Inserate. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Zu verschenken

Doppelbett weiss (mit Matratze), 160 x 200, abzuholen in 3422 Kirchberg. 079 748 20 48

Keramikteller, unglasiert, zum Bemalen. 031 869 04 43

Diverse Fotoalben, neu und ungebraucht. Abzuholen in Heitenried. Nur SMS oder WhatsApp. 079 220 04 63

Juwel-Aquarium 110 Liter mit leichten Gebrauchsspuren, schwarzem Unterbau und diversem Zubehör. Bitte nur SMS. 079 958 08 18

Hasena-Hochbett, 105 cm breit, 200 cm lang, 160 cm hoch. Kann in Belp abgeholt werden. 077 485 32 30

Zügelkartons, gebraucht, 3 mit Gläsereinsatz, 10 bis 15 stabile für Geschirr/Bücher etc. 079 632 50 58

Bicoflex-Bett, 140 x 200 cm, mit Matratze und Matratzenschoner. Kopfteil verstellbar, Gelenklagerung. Muss abgeholt werden. 079 239 52 02

12 Gartenplatten, grau, 75 x 50 x 4,5 cm.

079 505 33 74

Schlauchboot für 2 Personen, gut erhalten, ohne Paddel, abzuholen in Ostermundigen. 031 931 60 69

Diverse Übertöpfe für Pflanzen in diversen Grössen, in Ostermundigen. 031 931 60 69

Zierkies Carrara weiss 40 -60 mm, ca 20 kg, Langenthal. 062 922 64 20

PE-Becken, 149 x 79 x 45 cm, wenig gebraucht; Weidezaunnetz ca. 70 cm hoch für Kaninchen (für Elektrozaun ausgerüstet, kurz gebraucht). 031 747 80 52

Ikea-Bettsofa Ektorp mit weissem Bezug. Dazu passender Palettentisch, weiss, auf Rollen. Abzuholen in Gurzelen. 078 694 58 50

Eine Kiste Lego mit vielen Spezialstücken. 079 317 99 62

Braunes Fernsehmöbel, 2 getönte Glastüren + 1 Tablar, T 43, B 59, H 53 cm.

079 457 88 51

Samina-Naturbett, 180 x 200 cm, abzuholen in Gurzelen. 078 694 58 50

Büro-Ecktisch und 2 Büromöbel, Buche Dekor, abholbereit in Gurzelen. 078 694 58 50

Alte Seemannstruhe, schwarz. 078 694 58 50

Alte Metalltruhe, grün. 078 694 58 50

2-türiger, weisser Schrank (Kommode). Bitte nur SMS, WhatsApp. 079 594 19 87

Ca. 45 weisse Suppenteller 27cm (gebraucht). 031 791 24 66

Thule-Lastenträger mit Trägerfuss für niedriges Profil, dazu passender Skiträger für 2 Paar Ski, abzuholen in 3534, nur SMS. 077 473 05 96

Weingestellt aus Steinkacheln, können gestapelt werden.

079 301 77 54

Tischuntergestell aus Metall, schwarz, 240 cm lang, 79 cm breit, 74 cm hoch. 079 505 33 74

In 3360: weisses Bett inkl. Lattenrost, 90 x 200; Gestell auf Rollen, im Kopfende versenkbar, 3-jährig, Masse: L 226, B 109, H 78 + 35 cm, nur SMS. 076 424 20 73

Auszugtisch, L 120 cm, B 100 cm, T 52 cm, 2 Stühle; Schrank, H 185 cm, B 100 cm, T 52 cm; Büchergestell. Zum Abholen bereit in Sigriswil.

033 251 11 22

Gratis gesucht

Wolldecken. Oberland Ost, Thun. 033 671 38 72

Johannisbeeren, Himbeeren zum Selberpflücken, Region Thunersee. 077 411 59 29

Altes Mofa, Töffli zum Aufbereiten. 079 743 67 24

Küchenmaschine (inkl. Fleischwolf). 079 245 70 74

Tumbler. 076 304 12 06

Glocke von Kuh, Ziege oder Schaf für Deko. 079 396 68 72

Milchkanne für Deko. 079 714 82 26

Postkartengestell zum Aufhängen. 078 820 19 34

Sandkasten, möglichst zum Abdecken. 079 735 06 70

Einen oder mehrere Computer-Monitore für junge Personen, die sich auf dem Gebiet mit Mediaprogrammen üben wollen. 077 461 17 95

Briefmarken, am liebsten abgelöst und aus den Jahren 1960 und retour. Herkunft ist mir egal, also weltweit geht in Ordnung. 076 240 89 85

Fahrtüchtiges E-Bike. 076 538 45 57

Matratze 140 x 200 cm, gut erhalten, für unseren Besuch. 077 405 94 00

Wetterfester, gut erhaltener Kaninchenstall für 2 Zwergkaninchen. 076 459 31 85

Für Kindergarten: Haba-Spiel «Monstertorte». 079 381 44 88

Für mein Grosskind: das Pixi-Büchlein «Anna und das Blumenbeet» (Bitte nur SMS). 079 720 47 56

Holzspaltmaschine 220 Volt. 079 467 12 72

Löffelchen und Stecknadeln, Fadenschlag, Stoffreste. 076 738 73 23

Ein paar alte Benzin-Militärlämpli zum Campen. 079 222 86 44

Für Schulhausdeko: alte Milchkannen. 076 398 89 57

M-Budget-Staubsauger, auch ohne Schlauch und Rohr. 077 434 21 45

Ca. 5 bis 8 alte Kartoffel-Vorkeimkisten. 079 778 97 10

Veloanhänger für 2 Kinder. 079 550 45 00

Diverse

Verloren: Halterung zu Veloträger, Belp / Kehrsatz. 079 480 56 79



Fehler gefunden?Jetzt melden.