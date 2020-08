Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Dienstag, 18. August Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: « Tischglocke wie in R e z eption von H otel .» 079 517 86 40

Zu verschenken

Sandfilteranlage für Pool. 079 846 08 02

Bettstatt aus Holz mit Lattenrost und 2 Matratzen, 90 cm auf 200 cm, guter Zustand. 079 476 39 86

Div. Militärsachen, Mannsputzzeug (Kunststoff) Brotsack 56, Motorradfahrerhelm mit Nackenschutz Version 48.2; in Lyss, nur SMS. 079 360 14 94

Schachtel mit ca. 4,5kg Schrauben, Muttern, Unterlagsscheiben etc. für Bastler. Abholen in 3077. 079 782 92 04

Gut erhaltenes, dunkelbraunes Wandgestell mit 3 Tablaren und 2 Schrankelementen. Foto und die Masse können geschickt werden. 076 544 62 61

Farbpatronen HP 932xl schwarz. 933 rot, gelb, blau. 079 767 97 01

Massagesessel. Tel. 079 138 29 31

2 schöne Sideboards, ca.50-jährig, 1 Eckbank, Tisch und 3 Stühle, braun, abzuholen in Herzogenbuchsee. 079 283 63 86

Rückenspritze. 034 411 14 13

Tiefgefrier-Box, würfelförmig. Seitenlänge ca. 50 cm. Abzuholen in Uetendorf. 033 245 24 62

Gratis gesucht

Rasenmäher mit Radantrieb und Rasentrimmer (Benzin). Wird abgeholt. 079 467 12 72

Taschenrechner TI-30X Pro für Berufsmaturität. 076 459 11 64

Pavillon mit Seitenwänden oder ein mannhohes Zelt. Bitte WhatsApp oder SMS. 079 794 20 47

Damenpulli u Jähgli, Grösse 56, 58. 076 738 73 23

Damenjupes Grösse 54. 076 738 73 23

Hörbatterien Nr. 10. Hand-Luftpumpe für Luftbett/Luftmatratze. Funktionierendes Smartphone. Whatsapp/SMS. 076 530 56 92

Funktionstüchtiger Pickel in Bern und Umgebung. 076 544 62 61

Kleiner Kühlschrank. 079 767 97 01

Baumwollstoff. Bitte nume SMS. 076 497 20 40

E-Bike, SMS. 076 749 45 44

E-Roller, E-Scooter. 078 401 22 55

Tischglocke wie in Rezeption von Hotel. 079 517 86 40

Alter Kehrichtkübel, Syst. Ochsner, oder offener Blechkübel. 079 396 68 72

Bücher von Christine Brand. 079 419 70 92

Milchkanne. 079 714 82 26

Diverse

Gefunden: Silberring, schwarz gemustert, mit schwarzem Stein, bim Jacht-Club Thun auf der linken Seite auf der Wiese beim See. 079 560 38 37

Korrigierte Sonnenbrille, goldfarbig, Marke Ray-Ban, gefunden am Moosweg in Hindelbank. 034 411 23 92

Blauer Anhänger mit 2 kleinen Schlüsseln gefunden, 16.8. (inkl. 2 Namen). Im Wald zwischen Sugiez und Muntelier. Ev. Fahrradschlüssel. 079 604 68 16

Vermisst: Handy, Samsung Galaxy Mini schwarz, am Donnerstagmittag in Bern an der Aare (direkt vor der Aarebar) verloren. Dankbar um jeden Hinweis! 076 464 05 01

Verloren: Nissan-Schlüssel mit Elefant-Anhänger, Giaconettistrasse. 077 426 52 66