Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Dienstag, 17. November Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: Rosa Tannenbaumschmuck. 076 738 73 23 Foto: Getty Images/iStockphoto

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Einfach den Aufruf erstellen mit Hilfe dieses Formulars. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Zu verschenken

Küchentisch mit Schublade, Masse 80 x 50 ausgezogen 120 x 50 mit Gebrauchsspuren.

079 811 98 51

Tripp Trapp orig. Holz hell mit Zubehör.

079 470 79 41

Deckäste von Tanne. Abholen in Thun.

079 387 98 83

1 tafelservice 12 pers. langenthaler porzellan; 1 geschirrservice rustico braun 8 pers. nähe langenthal.

062 929 10 73

Holztisch, gut erhalten. Ausziehbar. Masse 155/210 × 90

078 808 83 53

Veloträger Thule, für 2 Velos, neu.

079 385 09 14

SAC-Hefte «Die Alpen» - komplette Jahrgänge: 2015-2018, abzuholen in Burgdorf. SMS.

079 562 59 24

TV-Satelliten-Schüssel (braun) samt Receiver TechniSat HD VAC.

076 458 59 52

Fotokamera Pentax Espio 125M, ca. 20-jährig.

079 759 35 27

Videorecorder Saba mit Scartkabel-Anschluss und DVD-Player mit Scart-Kabelanschluss (muss abgeholt werden).

034 422 41 85

Sitzinsel: 120 x 120 x 72. Foto kann geliefert werden. Zustand makellos.

078 602 74 66

Elektr. Lattoflex-Einlegerahmen 95 x 190, ev. mit Matratze, Spiegel-Kommode, 50-er Jahre. Nur SMS.

077 424 20 63

Diverse Bücher (Kunst, Basteln....). Müssen in Steffisburg abgeholt werden.

079 510 39 11

Wohnwand «Jasmin» in Ahorn natur, Sideboard in Ahorn natur, Fraubrunnen-Fabrikation. Masse und Fotos auf Anfrage.

079 759 35 27

2 kleine Nagerkäfige, Bilder und Masse vorhanden.

079 398 16 05

Viele Kalender (Katzen/Küche) zum Basteln. bitte nur SMS.

079 338 76 92

Sehr gut erhaltenes 3er Sofa (beige) mit Einzelsessel/Holztisch mit 6 Stühlen.

079 337 08 94

Doppel-Schrankbett, auf einer Seite Schränkli mit Schubladen ohne Matratzen.

033 822 17 50

Gratis gesucht

Elektro-Ofen sowie Kleiderständer.

079 725 42 68

sockenwolle, stricknadeln jeder grösse.

076 738 73 23

chlises bachöfeli.

076 738 73 23

Vacumiergerät. evtl. von der Landi, Bamix. 079 400 22 26

Auto Kindersitz, 9-36 kg.

079 735 06 70

Taschenbuch: «Niemands Kinder» von Lisa Brönnimann.

079 385 09 14

Grüne Einmachgläser von Bülach.

079 290 09 88

Hand-Stickrahmen Holz. Bitte SMS.

076 303 28 11

Gut erhaltener CD-Player für Kita. Oberaargau.

078 950 4 727

Pin zum sammeln, anstecken und tauschen. Porto wird übernommen. Danke für ihre Antwort. Whats App.

079 393 89 19



Alter Modeschmuck zur Deco.

079 465 59 62

Jura-Brezeleisen.

076 527 42 88



125 ccm Enduro od. MX Motorrad für Schul-Projekt.

077 455 21 73

Sattelschrank. (Langenthal-Thun).

079 330 15 36

Bonne Chance Bücher:1 (blau) und 2 (orange).

079 537 81 96



Ein Bräzelieisen, auch leicht dev. Abholung.

077 508 27 07



Für Theater Koch- od. Bäckerbluse. 2 od 3 XL, holen es ab.

077 412 28 57

Holz-Leiterwägeli.

079 799 55 56



Grosser Getränkekühlschrank, Holzhackmaschine 230 Volt.

079 603 29 28

Umdruckapparat für sog. Schnapsmatritzen. Gebräuchlich in Schulen und Büros

034 497 39 15

Migros Storybox. Wird abgeholt. Nähe 4900 oder Porto wird bezahlt.

079 632 07 93

Kleine Digitalkamera.

078 768 02 02

Unihockey-Stock für Kinder. Region Emmental.

079 794 82 14Auts Gschirr mit emene Siuberrand, es darf o süsch no es Muster ha.

076 577 34 14



2 dl Glasflaschen mit Bügelverschluss. Ostermundigen.

078 732 04 54



Weisse Dekostoffe.

076 738 73 23



Rosa Tannenbaumschmuck.

076 738 73 23

Damenjupes 54.

076 738 73 23

Kartenspiele wie uno skipo oder phase10.

076 738 73 23

Holzbilderrahmen in diversen Grössen und Ausführungen. Am liebsten in der Region Bern.

079 415 21 81

Diverses

Mir wurde mein auffälliges unter anderem giftgrünes Moutainbike Velo in Langenthal gestohlen. Steht es vielleicht irgendwo rum?

079 372 85 31Handy verloren im Diemtigal Wiriehorn am Freitag 13.November. Marke Huawei mit roter Hülle. Am Wanderweg am Bach entlang vom Narrenbach bis Talstation. Danke.

078 653 61 34Heute im Bonstettenpark, Waldrand ein Hunde Friesbee gefunden! Wer vermisst eines? 077 493 01 81