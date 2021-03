Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Dienstag, 16. März Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Einfach den Aufruf erstellen mit Hilfe dieses Formulars. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-Inserate. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Zu verschenken

Holzbretter, 2,40m x 35cm x 38mm. Verschiedenes Holz zum Verbrennen. 079 138 29 31

Dia-Projektor, Leitz Pradovit RC.

079 269 89 70

Kartoffelhorde, b=120, h=110, t=60, in 3122.

079 607 29 49

PC-Bildschirm hp L1950g 41,5 x 35,0cm, 21 Zoll; 2 Holz-Ablagemöbel, 205 x 52cm, 38cm t mit 5 Tablaren; Canon-Pixma-Tintenpatronen 551 BK, Y, C; abzuholen in 3074. 031 951 79 21

Gesammelte Muscheln zum Basteln.

079 914 90 85

Kinderhörspiel-, Kasperli- und Schlagerkassetten.

079 914 90 85

Geo-Heftli Jahrgang 2019 + 2020, abzuholen in Uetendorf.

079 333 31 80

Einbaukühlschrank weiss, nicht lange benützt. 127 x 54cm, 197L plus 17L Gefrierfach, Modell EK242SRWE. Muss selber ausgebaut und abgeholt werden. Bitte nur SMS.

079 443 53 03

Geflochtene Korbtruhe mit Deckel, 83 x 48 x 50. Gebraucht, guter Zustand. Abends ab 19.00. 034 422 73 38

Cannas-Knollen (indisches Blumenrohr), Farben: rot, orange und gelb, abholen in Spiez. 033 654 25 05

Div. Modellsegelflugzeuge für Bastler.

031 849 00 46

Polstergruppe 3-teilig, Bettfunktion.

079 728 60 89

Sofa blau, 2 pl.

079 728 60 89

Smyrna-Knüpfteppich, 250cm x 345cm, inkl. Material. Der Teppich ist zu ½ bereits geknüpft.

031 889 09 70

Fahrradträger (Heckträger) für 2 Velos, in Hilterfingen. 079 251 36 69

9 Brutkästen für Mauersegler, abzuholen in Thun.

033 336 57 61

Trampolin, 3.35m, mit Sicherheitsnetz. Sehr guter Zustand. Bereits zerlegt, also gut zu transportieren. Fotos verfügbar. Bitte nur SMS.

079 334 68 50

2 neuwertige Liegestühle.

079 288 94 65

1 Set HP-Druckpatronen 950/951 XL (sind angebraucht) und 1 HP-Druckpatrone 951 XL Magenta, neu.

031 931 62 13

TV-Möbel, 88x 45 x 50, Tablar Glas, Gestell Metall, abholen in Ostermundigen.

031 931 31 17

Bild Tiger, 60/45, signiert von Gösta Philipsson (Seeland).

032 373 40 76

Bettsofa blauer Stoff, fleckenfrei, muss abgeholt werden, Fotos auf Verlangen.

079 560 00 14

4 weisse Leintücher, neu, 170 x 260cm, WhatsApp oder SMS.

076 546 67 42

Ein älteres Schülerpult abzuholen in Uttigen, evt. auch Lieferung.

078 974 90 22

1 Bürostuhl.

034 402 48 92

Einige Hirschzungen-Farne, Spargelnsetzlinge, abzuholen in Goldswil.

033 822 28 30

Von Ikea: 2 «Magnapp»-Standleuchten, H 137cm, B 25cm, T 25cm. Weiches, gemütliches Stimmungslicht. Gute Standsicherheit. Feste Papierqualität.

079 445 81 84

Von Ikea: «Duderö»-Standleuchte, H 137 cm, weiches, gemütliches Stimmungslicht. Gute Standsicherheit. Feste Papierqualität.

079 445 81 84

1 Paar Damenskischuhe, wenig gebraucht Grösse 39, in Thun Lerchenfeld.

031 839 43 34

Brotback-Automat.

079 781 60 67

Tintenpatronen zu Drucker Brother MFC-J4420DW. Bitte nur SMS.

076 369 18 01

Gut erhaltene Küchentücher. Abholen in 3665.

031 771 13 66

Weisse Vorhangresten aus Tüll, evt. zum Basteln, in 3672.

031 771 13 66

7 grosse Honiggläser (für 1 kg Honig). Können in Zollikofen abgeholt werden.

079 422 28 77

Tiefkühltruhe Bosch (H 95cm B 128cm T 70cm), abzuholen in Biembach.

079 796 28 64

Tourenski mit Zubehör, 164 cm, abzuholen in 3638.

079 414 98 77

Gratis gesucht

Nähmaschine, funktionstüchtig, für Migrantin. Wird gerne abgeholt Raum Burgdorf/Emmental.

079 697 78 70

Alte Ansichtskarten, Osterkarten, Fotos.

079 697 78 70

Ein Beil/Axt, das etwa 800g schwer ist.

078 639 31 91

Guterhaltene Militärsachen (Bajonett, Säbel und Rucksack).

031 859 20 91

Guterhaltene Zither.

079 362 82 72

Regenfass aus Metall, ab 200l oder grösser, kein Ölfass. Bitte nur SMS.

079 544 73 00

Secomat für Waschküche, kann auch alt sein. Raum Oberaargau.

077 407 06 11

Gefrierschrank oder Truhe, nicht zu alt wegen hohem Energieverbrauch. Raum Oberaargau.

077 407 06 11

Kuh-, Ziegen- oder Schafglocke für Deko.

079 396 68 72

Akkordeon, Handorgel diatonisch.

078 217 98 74

Ein Holz-Laufgitter für Enkelkind.

079 529 25 57

Kleinere intakte Kaffeemühle.

079 816 62 30

Grosser Stube-Teppich. 079 573 70 25

2 Gratinformen für Käseschnitten in 2-Personenhaushalt.

079 400 22 26

Funktionstüchtige Migros-Hörbox, damit meine Tochter ihre Wichtelgeschichten wieder abspielen kann.

079 406 92 42

Duplo, Lego, Brio-Eisenbahn sowie Autos und Plastik- oder Holztierli.

078 974 90 22

Wickelkommode aus Holz und Kinderkleider, Grösse 56 - 92.

077 510 19 38

Kinderkleider von 0 - 13 Jahre. Gerne auch Spielsachen. Angebote am besten per SMS.

078 637 56 08

Ein Bamix und ein Vakuumiergerät.

079 400 22 26

Guterhaltene Handorgel.

031 859 20 91

Alte Armband-, Taschen- oder Wanduhren. Abholung oder ich übernehme die Portokosten.

079 395 61 61

Raum Bern: Spielsachen für meine Kinder, Duplo, Lego. 079 371 29 76

Ein Skateboard für 14-jährigen Sohn.

079 657 96 43

Raclette-Ofen.

076 439 34 88

Vereinsbons vom Migros.

076 502 84 07

Töffli und Yamaha PW 50.

079 905 23 48

iPad, Smartphone, Notebook, Adobe-Programme ab CS5 für iMac, nur Whatsapp/Telegram/Signal/SMS.

076 530 56 92

Jura- oder Sigg-Brezeleisen.

076 527 42 88

Diverse

Verloren am So, 21.02.2021, in Blinzern - Stapfenstrasse - Schwarzenburgstrasse – Könizstrasse in Köniz: schwarzes Lederschlüsseletui mit 6 Schlüsseln.

079 451 65 58