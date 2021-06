Zu verschenken, gratis gesucht – Pinnwand vom Dienstag, 15. Juni Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die Kleininserate des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: « Neueres Damen-Golfset .» 079 661 83 52

Zu verschenken

3 tlg. Spiegel von alter Kommode.

079 609 28 86

Telefon für Festnetz mit speziell grossen Tasten, geeignet für Menschen mit Behinderung der Sehkraft. 079 549 19 41

Elektro-Wok, gebraucht, muss abgeholt werden in Thun. SMS-Kontakt.

079 653 34 77

Dia Projektor, funktionstüchtig, 1 neue Ersatzbirne und gerade Schlitten.

079 424 71 53

Spielgerät PVC-Röhre ganz mit Teppich belegt, Durchmesser 50cm, Länge 100cm.

079 708 76 42

Stewi-Libelle. 3er- und 2er-Polstergruppe in blau, hat Gebrauchsspuren. Canon-Drucker MG 5550. Eckschreibtisch mit vielen Fächern. Tel ab 17:30 oder SMS. 079 816 36 19

6 Gartenstühle, Kunststoff, weiss, stapelbar in 3098, muss abgeholt werden. Anfragen per SMS.

078 815 77 23

Schwertlilien, Zitronenlilien, Sedom (Fette Henne).

031 302 00 28

Kokoshaarmatratze für Kinderbett, 140 / 70 cm. 079 457 88 51

Gebundene Bücher Gottfried Keller, Goethe, Schiller, Gotthelf Hiller. 079 457 88 51

Mini-Treibhaus aus Plastik. Ab 18 Uhr.

034 497 11 84

Terrarium aus Holz mit Glastüren, H. 200 / B. 114, T. 45. Zubehör: 2 Wärmelampen, Wärmestein, Grünpflanzen künstl., bitte nur SMS. 079 787 58 43

Sonnenstore 5 x 3 m mit Handkurbel, abzuholen in Kiesen.

079 479 84 48

Grosse (ca. 98 cm) Plüsch-Micky-Mouse, nur Abholung Bern.

076 328 32 03

Sense mit Wetzstein, neuwertig, Säriswil.

079 379 20 24

Tessiner-Palme im Topf, ca. 175 cm, Fotos vorh., abzuholen in Kirchberg BE, nur SMS.

079 456 18 39

Gratis gesucht

Metall-Regenfass für Garten.

079 614 46 16

Neueres Damen-Golfset.

079 661 83 52

Ein Tiefkühler, ca. 5 Schublade und darf nicht zu alt sein.

079 256 20 82

Mädchenkleider Sommer, 128, 134. Stoffe, um Mädchenkindersachen zu nähen, Baumwolle. Blaue, kleine Vasen und Muscheln.

076 738 73 23

Wer hilft uns Coop-Hello-Summer-Kläberli sammeln?

078 817 74 46



Funktionstüchtiger, kleiner Rasenmäher.

078 817 74 46

Staubsaugerroboter. 079 823 80 97

Biwackhülle und «Gueti Jagd» für Pfadilager.

078 817 72 87

Panini-EM-Bilder. Nur SMS / Whatsapp.

078 883 88 84

Dachrinne, ca. 4 m aus Metall mit Halterung. Gerne in der Stadt Bern. 077 405 94 00

Grillrost und/oder Grillplatte, rund 53 cm.

078 744 57 99

Coop-Chläberli Summer. 076 441 22 18

Glaskanne zu Melitta-Café-Fun-Kaffeemaschine.

077 439 12 48

Ladegerät zu Braun-Oral-B-Zahnbürste. Bitte nur SMS.

077 434 21 45

Velotasche, Doppeltasche hinten, 50 l oder mehr, wasserdicht.

079 295 53 65

Spiele für 6- bis 99-Jährige, Thun.

079 633 96 75

Funktionstüchtigen Super-VHS-Videorekorder.

079 646 31 84

Diverse

Sänger und Sängerinnen für Chorkonzert (Schweizer Vokalmusik) am 18. September und 3. Oktober in Bern und Fribourg gesucht. Proben jeweils Montagabend in Bern.

078 767 04 97

