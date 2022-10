Diese Filmstars oder Bücherhelden. Machen immer, was sie wollen. Laufen weg, sind beleidigt und treffen falsche Entscheidungen. Aber dann: Genau im richtigen Moment fällt ihnen die Antwort auf die vielen Fragen, die Lösung aller Lösungen, ein. Wie ein Blitzschlag durchfährt es sie.

Also habe ich mir gedacht, ich mache das auch. Warte, darauf, dass sich die Idee mir in die Arme wirft.

Innerhalb von zwei Stunden durchqueren sie die mongolische Wüste zu Fuss, besteigen die Anden, finden ihren verlorenen Sohn, besiegen eine Armee, sind in letzter Sekunde am richtigen Ort – und alles wird gut. Toll. Im Grunde warten sie einfach, und trotzdem kommt ihnen immer noch die rettende Idee in den Sinn.

Also habe ich mir gedacht, ich mache das auch. Warte, darauf, dass sich die Idee mir in die Arme wirft und mich vor meine Laptoptastatur katapultiert oder mich aus dem Tiefschlaf reisst. Was nicht passiert ist. Und der Abgabetermin, ja der rückt näher.

Stress und Kreativität oder Inspiration, das beisst sich wahnsinnig – etwa so wie Pink und Neongrün.

Nur noch einige Stunden … Stress baut sich auf, und da kannst du das mit der Inspiration gerade vergessen. Weil Stress und Kreativität oder Inspiration, das beisst sich wahnsinnig – etwa so wie Pink und Neongrün. Nein, wenn du unter Stress gerätst, dann kannst du noch lange auf den Blitzeinschlag einer Idee warten, der kommt nicht. Zwar necken sich Herr Stress und Frau Inspiration manchmal gerne, streifen die Nasenspitzen aneinander, manchmal ist da sogar ein kleiner Kuss. Das sind aber wirklich sehr sonderbare und sehr seltene Vorkommnisse. Normalerweise befinden die zwei sich nicht im selben Umkreis von 50 Kilometern.

Normalerweise hast du einfach Kreativität oder dann eben Stress. Und jetzt soll mir mal jemand erklären, wie ich, als Normalsterbliche, nicht gestresst sein soll, wenn ich weiss, dass ich kreativ und inspiriert sein sollte, ich das aber auch nicht bin, ich mir aber auch keinen Stress machen sollte, weil sonst noch alles schwieriger wird? Liebe Buchheldinnen und -helden, liebe Filmstars – ich bin offiziell neidisch.



«Pfeffer» In der Rubrik «Pfeffer» publizieren Jugendliche seit 1997 im Thuner Tagblatt Berichte, deren Themen sie selber bestimmen und umsetzen. Redaktor Marco Zysset betreut das Team. Instagram: @pfaeffer Lucie Portner Lucie Portner (16) aus Burgistein besucht das Gymnasium in Thun. Sie spielt Volleyball und Gitarre, liest und schreibt. Illustration: Yekta Evren

