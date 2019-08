Pilz-Hamsterer riskieren 1000-Franken-Busse

Sie spriessen derzeit munter in den Wäldern vor sich hin. Aber wehe dem, der Pilze einfach so einsammelt. Denn fürs Pilzepflücken gibt es strenge Regeln, die von Kanton zu Kanton variieren. Erst am vergangenen Donnerstag wurden im Kanton Obwalden 21 Pilzsucherinnen und Pilzsucher kontrolliert. Sieben von ihnen hat die Kantonspolizei gebüsst, weil sie zu viele Exemplare im Körbchen hatten.