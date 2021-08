Neophyten-Bekämpfung – Pilotprojekt im Raum Interlaken Das kantonale Tiefbauamt hat an der Bödeliaare im Raum Interlaken ein Pilotprojekt zur Bekämpfung des Japanischen Staudenknöterichs gestartet. pd

Bei der Bekämpfung des Japanischen Staudenknöterichs an der Bödeliaare im Raum Interlaken setzt das kantonale Tiefbauamt auch Dampf ein. PD

«Die gebietsfremde Pflanzenart ‹Japanischer Staudenknöterich› verdrängt nicht nur einheimische Arten, sondern führt zu Erosion von Böschungen und verursacht Schäden an Bauwerken», teilt das kantonale Tiefbauamt mit.

Seine Wurzeln reichen bis zu fünf Meter in den Boden. An den Ufern der Bödeliaare habe der Knöterich bereits zu Schäden an den Uferböschungen und -mauern geführt, hält das kantonale Amt weiter fest.

Drei Methoden werden getestet

Im Rahmen des Pilotprojekts testet das kantonale Tiefbauamt hier drei unterschiedliche Methoden zur Bekämpfung der Pflanze: Ausbringen der Wurzeln, Behandlung mit heissem Wasserdampf, Folienüberdeckung. Das Projekt werde über mindestens drei Jahre fortgeführt und der Bewuchs jährlich kontrolliert.

