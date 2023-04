Einer wie Pierre Maudet erfüllt in Genf einer breiten Wählerschaft den unerfüllten Wunsch nach französischer Grösse und Prestige. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Viele Deutschschweizer reiben sich seit Sonntag die Augen. Wie kann es sein, dass ein vom Bundesgericht letztinstanzlich verurteilter Politiker bereits wenige Monate später wieder in Amt und Würden ist? Wie kommt es, dass der frühere Staatsrat Pierre Maudet vom Volk erneut ins Parlament gewählt wird – und nun sogar darauf hoffen darf, am 30. April in die Regierung zurückzukehren?

Auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen spielt nicht Genf die Hauptrolle, sondern Frankreich.

Der Palais fédéral, das Bundeshaus in Bern, ist aus Genfer Sicht weit weg und sein Innenleben wenig prickelnd. Viel interessanter sind der Élysée-Palast und sein jeweiliger Bewohner: der französische Staatspräsident. In diesem Élysée-Palast haben sich französische Präsidenten in den letzten Jahrzehnten moralisch viel zuschulden kommen lassen. Über Korruptionsfälle, Spendenaffären und selbst über aussereheliche Kinder ihrer Staatsoberhäupter war die französische Öffentlichkeit bestens informiert, ohne dass sie sich je gross daran gestört hätte. Andernfalls, so der Eindruck, wäre die präsidiale Macht beschädigt worden. Dass sich Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy heute für Verfehlungen während seiner Amtszeit vor Gericht verantworten muss, ist in Frankreich die Ausnahme, nicht die Regel.

Die französische Toleranz gegenüber den Fehltritten der Mächtigen hat man in Genf übernommen.

Diese französische Toleranz gegenüber den Fehltritten der Mächtigen: Das hat man in Genf übernommen. Pierre Maudet profitiert davon. Was die Genferinnen und Genfer viel mehr fasziniert als ihre Vergehen, sind das Machtbewusstsein und die Auftritte von Frankreichs Staatsoberhäuptern. Während sie sich mit dem biederen und unspektakulären Schweizer Politsystem arrangieren müssen, träumen sie von französischen Verhältnissen: vom starken, mächtigen und unerschütterlichen Mann an der Spitze des Staates.

Ein Mann wie Pierre Maudet stillt diese Sehnsucht. Einer, der in seinen eloquenten Reden mit Visionen, Ideen und Projekten nur so um sich wirft. Einer, der für jedes Problem eine Lösung zu haben scheint. Einer, der den Leuten wortreich Mut zuspricht. Einer, dem trotz Verurteilung wegen Korruption nicht die Nuance einer Schamesröte ins Gesicht steigt. Einer wie Maudet erfüllt in Genf einer breiten Wählerschaft den unerfüllten Wunsch nach französischer Grösse und Prestige.

Der Republik Genf wünscht man sich etwas weniger französische Nonchalance und Abgehobenheit.

Dieser Pierre Maudet muss nun aber auch darauf hoffen, dass die Genfer Politik nicht zu schweizerisch geworden ist, sondern so sehr wie nur möglich französisch bleibt. Die bürgerlichen Parteien FDP, Mitte, SVP und Mouvement Citoyens Genevois haben sich nämlich Anfang Woche auf eine Allianz, einen gemeinsamen Wahlkampf geeinigt – gegen SP und Grüne, die derzeit in der Regierung die Mehrheit haben, aber auch gegen Pierre Maudet.

Eine so breite bürgerliche Wahlallianz hat es in der Geschichte des Kantons Genf noch nie gegeben. Wie in Frankreich pflegte gerade rechts der Mitte jede Partei oder Bewegung jeweils nur für sich und gegen alle anderen zu kämpfen. Nun findet plötzlich ein Umdenken statt, das an die Deutschschweizer Traditionen erinnert. Je kompakter die bürgerlichen Wähler am 30. April ihre Allianz unterstützen, desto schwieriger wird es für Pierre Maudet, in die Regierung zurückzukehren.

Mit «Vive la République! Vive la Suisse!» pflegen Genfer Politikerinnen und Politiker jeweils ihre Reden zu beenden. Damit machen sie auch klar, dass sie der Republik Genf bis heute näherstehen als dem Bund. Dennoch würde man dieser faszinierenden Republik in gewissen Situationen etwas mehr Bundesnähe und Bodenständigkeit wünschen. Und etwas weniger französische Nonchalance und Abgehobenheit.

Philippe Reichen ist seit 2012 Westschweizkorrespondent mit Sitz in Lausanne. Er hat an den Universitäten in Zürich und Freiburg im Breisgau Geschichte, Philosophie und Allgemeines Staatsrecht studiert. Mehr Infos @PhilippeReichen

