Regierungsratswahlen 2022 – Pierre Alain Schnegg weiss noch nicht, ob er erneut antritt Aus Respekt vor ihm hat die SP schon ihre Jura-Kandidatur zurückgezogen. Schnegg zögert aber, ob er kandidieren soll. Das Pandemiejahr habe bei ihm Spuren hinterlassen. Stefan von Bergen

Kommt er 2022 noch einmal? Der nach einem Jahr Pandemie ziemlich erschöpfte Regierungspräsident Pierre Alain Schnegg (SVP) hat sich noch nicht entschieden. Foto: Stefan Wermuth

Eigentlich wollte die SVP des Kantons Bern Ende März bekannt geben, dass ihre beiden Regierungsräte bei den Wahlen im März 2022 noch einmal antreten. Verkehrsdirektor Christoph Neuhaus preschte vor und gab seine erneute Kandidatur am 24. März in einem Interview mit dieser Zeitung bekannt. Von Pierre Alain Schnegg (SVP), der seit fünf Jahren im Amt ist, nahm man dasselbe an. Der 59-jährige Gesundheitsdirektor aber schweigt bis jetzt. Zögert er? «Ein Jahr Pandemie hinterlässt Spuren. Deshalb ist es wichtig, dass ich alle Aspekte abwäge, bevor ich mich für eine erneute Kandidatur entscheide», sagt Schnegg auf Anfrage.