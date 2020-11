Abo Als ein Paar Ski elf Franken kostete

Mit einer Feier in Anwesenheit von Alt-Bundesrat Adolf Ogi, ehemaligen Topathleten wie Mike von Grünigen oder Bruno Kernen und vielen Gästen wird am Freitag in Thun zum 100-Jahr-Jubiläum des Berner Oberländischen Skiverbands geladen.