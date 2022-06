Selbstunfall in Niederscherli – Pick-up touchiert Velofahrer und prallt in Ladenfront In Niederscherli wurden bei einem Selbstunfall drei Personen verletzt. Ein Pick-up fuhr in die Ladenfront eines Kaffees, in dem sich mehrere Personen befanden.

Am Mittwoch kurz nach 20.55 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Selbstunfall in Niederscherli ein. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Pick-up auf der Schwarzenburgstrasse von Gasel her in Richtung Niederscherli unterwegs, als er einen Velofahrer touchierte, der daraufhin in einen zweiten Velolenker geschoben wurde.

Anschliessend prallte der Pick-up in die Ladenfront eines Kaffees und kam dort zum Stillstand. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich mehrere Personen im Kaffee, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Donnerstagmittag schreibt. Der 69-jährige Lenker wurde verletzt, konnte jedoch mithilfe von Drittpersonen aus dem Pick-up aussteigen. Er musste für weitere Abklärungen ins Spital gebracht werden.

Internetstörung wegen Unfall

Die beiden Velofahrer wurden leicht verletzt. Einer der beiden ging selbstständig ins Spital. Die Personen, die sich im Kaffee befanden, blieben unverletzt.

Bei der Fahrt in die Ladenfront wurden mehrere Stromkabel herausgerissen, sodass es teilweise zu Störungen des Internetanschlusses in der Umgebung kam. Die Ladenfront des betroffenen Kaffees wurde komplett zerstört, das Unfallfahrzeug erlitt Totalschaden. Der Verkehr auf dem betroffenen Strassenabschnitt musste während mehreren Stunden einspurig geführt werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

sih/pkb

