Preis für Aarwanger Gymnasiast – Philosophie ist sein Hobby Wieso gibt es Leid auf der Welt, wenn ein allmächtiger und gütiger Gott existieren soll? Für seine Maturaarbeit hat sich Raffael Born monatelang mit dieser Frage befasst. Beatrice Beyeler

Ein Denker: Raffael Born hinterfragt gerne – etwa Moralvorstellungen. Foto: Beat Mathys

In blauer und verschnörkelter Schrift steht das Thema auf Raffael Borns Maturaarbeit: «Theodizee – Die Rechtfertigung des Leidens». Bitte was? Der 18-Jährige hat sich für seine Abschlussarbeit am Gymnasium Oberaargau einer der Grundsatzfragen der Theologie gewidmet.