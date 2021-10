Verkehrsforum Thun – Philippe Tobler verlässt den «Laferi»-Club Der Gemeindepräsident von Oberhofen hat gegenüber SRF seinen Rückzug vom runden Tisch zur Thuner Verkehrssituation verkündet. Janine Zürcher

Hat keine Lust mehr auf «Lafere»: Philippe Tobler. Foto: Patric Spahni

Am runden Tisch des Verkehrsforums würden mittlerweile so viele Mitglieder teilnehmen, dass dieses zum «Laferi»-Club verkomme und ein Vorankommen in der Sache nicht mehr möglich sei. Mit diesen Worten eröffnete Philippe Tobler (SVP), Gemeindepräsident von Oberhofen, gegenüber SRF, dass er künftig nicht mehr am runden Tisch dabei sein werde.

Das Schweizer Fernsehen hatte den Beitrag zur Verkehrssituation am rechten Thunerseeufer und in der Thuner Innenstadt am Freitag, 22. Oktober, in der Sendung «Schweiz aktuell» ausgestrahlt. Gegenüber dieser Zeitung wollte Tobler am Montag nicht weiter Stellung nehmen. Dadurch bleibt offen, ob Toblers Austritt als Rückzug der Gemeinde Oberhofen zu verstehen ist, oder ob es sich um einen persönlichen Entscheid handelt.